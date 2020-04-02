ФСБ задержала двух генералов из Следственного департамента МВД

Сотрудники ФСБ провели обыски в кабинетах заместителей главы Следственного департамента МВД. После чего задержали генералов Александра Краковского и Александра Бирюкова, следователя по особо важным делам Александра Брянцева

Александр Краковский (Фото: МВД РФ)

В связи с подозрением в получении взятки задержаны два генерала Следственного департамента МВД — заместители начальника Следственного департамента Александр Краковский и Александр Бирюков, а также следователь по особо важным делам Александр Брянцев, сообщил РБК источник в МВД.

«Они подозреваются в получении взятки в размере 10 млн рублей от бизнесмена Худояна за его перевод под домашний арест», — подтвердил задержание Краковского, Бирюкова и Брянцева источник ТАСС в правоохранительных органах.

Уголовное дело по которому задержали генералов возбуждено Следственным комитетом. «Управление «М» ФСБ (контрразведка в правоохранительных органах)

привлекли для оперативного сопровождения», — говорит источник РБК.

Собеседник РБК также связывает обыски с делом владельца компании Optima Development Альберта Худояна и бизнесмена Сергея Говядина, рассказал источник.