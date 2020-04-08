Ретейлеры оценили последствия запрета Турцией импорта лимонов

Власти страны опасаются, что из-за выросшего спроса на лимоны внутренних запасов не хватит на нужды населения. Доля турецкого сегмента в импорте лимонов в Россию составляет 45%

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Турция ограничила экспорт лимонов из-за выросшего спроса на фоне распространения коронавируса, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на официальное заявление властей страны.

Ограничения продлятся до 31 августа, продавать лимоны за рубеж турецкие производители смогут только при наличии разрешения Минсельхоза.

Продажи этих цитрусовых в Турции резко увеличились из-за роста числа заражений коронавирусом, пишет издание. Лимоны используют при производстве одеколона, который жители страны традиционно применяют для дезинфекции. Кроме того, это источник витамина С, необходимого для укрепления иммунитета. Из-за этого власти страны опасаются, что запасов фрукта не хватит, чтобы покрыть потребности страны в нем.

Доля турецких лимонов в российском импорте этого вида цитрусовых в 2019 году составляла 45%, по данным Федеральной таможенной службы. Также ощутимая доля рынка — у Аргентины и ЮАР.