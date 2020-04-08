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Ретейлеры оценили последствия запрета Турцией импорта лимонов

Власти страны опасаются, что из-за выросшего спроса на лимоны внутренних запасов не хватит на нужды населения. Доля турецкого сегмента в импорте лимонов в Россию составляет 45%
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Турция ограничила экспорт лимонов из-за выросшего спроса на фоне распространения коронавируса, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на официальное заявление властей страны.

Ограничения продлятся до 31 августа, продавать лимоны за рубеж турецкие производители смогут только при наличии разрешения Минсельхоза.

Продажи этих цитрусовых в Турции резко увеличились из-за роста числа заражений коронавирусом, пишет издание. Лимоны используют при производстве одеколона, который жители страны традиционно применяют для дезинфекции. Кроме того, это источник витамина С, необходимого для укрепления иммунитета. Из-за этого власти страны опасаются, что запасов фрукта не хватит, чтобы покрыть потребности страны в нем.

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Доля турецких лимонов в российском импорте этого вида цитрусовых в 2019 году составляла 45%, по данным Федеральной таможенной службы. Также ощутимая доля рынка — у Аргентины и ЮАР.

Ретейлеры утверждают, что смогут переориентировать поставки, но это может сказаться на цене товара. «Заменить сейчас можно ЮАР и Египтом, но цена продукции будет выше», — сказал РБК технолог категории «Фрукты и овощи» сети магазинов «Вкусвилл» Сергей Ким. Он добавил, что у сети сейчас нет запасов этих фруктов, и отметил, что цены на них выросли в три раза по сравнению с прошлым годом.

О поиске поставщиков из других стран, которые могли бы предоставлять продукцию по аналогичной цене и сравнимую по качеству, РБК также сообщили в компании X5 Retail Group.

ФАС поручили проверить обоснованность роста цен на имбирь и чеснок
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Представитель «Магнита» отметил, что в настоящее время основные поставки лимонов в сеть идут из Азербайджана, Узбекистана и стран Ближнего Востока. Турция обеспечивает небольшой объем отгрузок данной продукции, рассказали РБК в «Магните». Чтобы удовлетворить спрос на лимоны, компания задействует поставки этой продукции из стран южного полушария.

Ранее в Сети появилась информация о росте цен на продукты, укрепляющие иммунитет, среди которых помимо лимонов были имбирь и чеснок. В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) стали поступать жалобы на повышение цен. В основном они касались стоимости товара в небольших магазинах или рынках, сообщала начальник управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко. Она отмечала, что внутренний рынок России по этим товарам практически полностью зависит от поставок из-за рубежа и рост цен связан с ограничениями на экспорт, введенными странами-поставщиками.

Генпрокуратура поручила антимонопольной службе проверить обоснованность роста цен.

Авторы: Мария Лисицына, Анна Левинская
Теги: коронавирус, лимон, импорт
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