В Москве из сейфа начальника отдела полиции пропали 9 млн руб.

Из сейфа начальника отдела полиции Тверского района Евгения Сойнова исчезли 9 млн руб., ранее изъятых при досмотре, следственные органы ведут проверку. Об этом сообщили РБК источники в главном управлении МВД по Москве и территориальном отделе полиции.

23 мая 2016 года сотрудники полиции остановили мужчину для личного досмотра. При этом у него были обнаружены денежные средства на сумму 9 млн руб. и банковские карты. Все было изъято полицейскими.

30 марта при проведении проверки выяснилось, что изъятые деньги, которые по документам три года хранились в полиции, пропали из сейфа начальника отдела по Тверскому району Евгения Сойнова. 8 апреля материалы проверки были направлены в следственные органы.

В воскресенье, 7 апреля, стало известно, что в районе Чистых прудов полиция задержала двух граждан Великобритании, работающих преподавателями английского языка. При появлении патруля они выбросили два пакета с неизвестным порошком, который затем был направлен на экспертизу. Полиция отпустила задержанных под подписку о невыезде.