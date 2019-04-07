Полиция в Москве отпустила двух британцев под подписку о невыезде

Полиция в Москве отпустила двух британцев под подписку о невыезде

Двух британцев, задержанных ранее, предположительно, за хранение наркотиков, отпустили из ОМВД по району Басманный под подписку о невыезде. Об этом РБК сообщил ответственный секретарь Москвы Иван Мельников.

«У них не тяжкая статья, поэтому их отпустили под подписку о невыезде, в дальнейшем они должны явиться к следователю на допрос», — рассказал Мельников.

О задержании подданных Великобритании в районе станции метро «Чистые пруды» стало известно в воскресенье, 7 апреля. Отмечалось, что при появлении патруля мужчины выбросили два пакета с неизвестным порошком, который затем был направлен на экспертизу.

Позже выяснилось, что задержанные являются гражданами Великобритании Домианом Осборном и Иеном Эвансом. Оба являются преподавателями английского языка.