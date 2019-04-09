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Украина решила выдать России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова
В 2018 году Киев принял решение выдать Москве 22 человека, в том числе Магомеда Дукузова — фигуранта дела об убийстве главреда российского Forbes Пола Хлебникова, говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки Совету Федерации
Пол Хлебников (Фото: Михаил Джапаридзе / AP)

Украина в 2018 году приняла решение выдать России 22 человека, среди которых фигурант дела об убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова Магомед Дукузов. Об этом говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки Совету Федерации, имеющемся в распоряжении «РИА Новости».

«Благодаря усилиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентными органами Украины в текущем году приняты решения о выдаче в Россию 22 лиц, в том числе Дукузова М.И., обвиняемого в убийстве главного редактора российского издания журнала «Форбс» гражданина США Пола Хлебникова», — говорится в тексте доклада.

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В 2017 году представитель российской Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что еще в мае ведомство направило украинским коллегам запрос о выдаче Дукузова. О задержании в Киеве подозреваемого в убийстве Хлебникова СБУ говорила в ноябре 2017-го, позднее в российском МВД подтвердили, что речь идет о Дукузове.

Кроме того, Дукузова подозревают в причастности к убийству бывшего руководителя аппарата главы Чечни Якова (Яна) Сергунина в 2004 году.

Первого главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова расстреляли 9 июля 2004 года, когда тот выходил из редакции журнала. Огонь велся из автомобиля, в котором находились три человека. Следствие пришло к выводу, что преступление совершили члены ОПГ. Так, в обвинительном заключении Генпрокуратуры говорилось, что ​к убийству причастны уроженцы Чечни Казбек Дукузов, его брат Магомед, Муса Вахаев, Магомед Эдильсултанов и другие, а заказчиком выступал полевой командир Хож-Ахмед Нухаев, о котором Хлебников написал книгу «Разговор со зверем».

Магомед Дукузов был объявлен в розыск. В 2006 году присяжные вынесли оправдательный вердикт и ​Казбек Дукузов и Муса Вахаев были признаны невиновными. ​В ноябре того же года приговор отменил Верховный суд, дело было отправлено на новое рассмотрение в Московский городской суд.

Как писал «Росбалт», в начале 2015 года Россия направила запрос об экстрадиции Дукузова из тюрьмы в ОАЭ, где тот находился за преступления, совершенные в Дубае. Позднее власти Эмиратов сообщили, что он вышел на свободу летом 2015 года и исчез. По данным источника агентства, после этого Дукузов находился в Чечне. 

В 2009 году председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин пояснял, что расследование уголовного дела приостанавливалось в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, но розыск братьев Дукузовых продолжается. 

Теги: Пол Хлебников, Генпрокуратура, Украина, убийство
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