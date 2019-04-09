Украина решила выдать России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова

В 2018 году Киев принял решение выдать Москве 22 человека, в том числе Магомеда Дукузова — фигуранта дела об убийстве главреда российского Forbes Пола Хлебникова, говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки Совету Федерации

Пол Хлебников (Фото: Михаил Джапаридзе / AP)

Украина в 2018 году приняла решение выдать России 22 человека, среди которых фигурант дела об убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова Магомед Дукузов. Об этом говорится в докладе генпрокурора Юрия Чайки Совету Федерации, имеющемся в распоряжении «РИА Новости».

«Благодаря усилиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации компетентными органами Украины в текущем году приняты решения о выдаче в Россию 22 лиц, в том числе Дукузова М.И., обвиняемого в убийстве главного редактора российского издания журнала «Форбс» гражданина США Пола Хлебникова», — говорится в тексте доклада.

В 2017 году представитель российской Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что еще в мае ведомство направило украинским коллегам запрос о выдаче Дукузова. О задержании в Киеве подозреваемого в убийстве Хлебникова СБУ говорила в ноябре 2017-го, позднее в российском МВД подтвердили, что речь идет о Дукузове.

Кроме того, Дукузова подозревают в причастности к убийству бывшего руководителя аппарата главы Чечни Якова (Яна) Сергунина в 2004 году.