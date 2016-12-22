На Украине задержали подозреваемого в убийстве Пола Хлебникова

Служба безопасности Украины сообщила о задержании уроженца Чечни, которого разыскивает Интерпол по подозрению в причастности к убийству в 2004 году главреда русского издания Forbes Пола Хлебникова

Спецоперация СБУ. Архив (Фото: София Бобок / ИнА «Украинское фото»)

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о задержании подозреваемого в убийстве журналиста Пола Хлебникова гражданина России. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Как заявили в пресс-службе СБУ, в Киеве по запросу Интерпола был задержан уроженец Чечни, который, по информации международной организации, участвовал в убийстве главреда русского издания Forbes Пола Хлебникова. На Украине предполагаемого участника убийства журналиста задержали в составе организованной преступной группировки, которая занималась вымогательствами у частных предпринимателей.

Имени подозреваемого в сообщении СБУ не называет. Уточняется, что, помимо подозрений в причастности к убийству Хлебникова, задержанный разыскивается Интреполом за причастность к заказному убийству заместителя председателя — руководителя аппарата правительства Чеченской Республики в 2001–2003 годах.

Пол Хлебников был убит в июле 2004 года по пути с работы домой. Следствие считало, что преступление было совершено ОПГ, в которую входили уроженцы Чечни Казбек Дукузов, его брат Магомед Дукузов, Муса Вахаев, Магомед Эдильсултанов и другие. ОПГ была создана в Москве в 2002 году с целью вымогательства денег у предпринимателей и совершения убийств.

В январе 2006 года обвиняемые в убийстве Дукузов, Вахаев и Фаиль Садтретдинов не признали себя виновными. В мае 2006 суд присяжных признал Дукузова и Вахаева невиновными. Садтретдинова оправдали по эпизоду, не связанному с убийством Хлебникова. Однако в ноябре того же года по ходатайству Генпрокуратуры оправдательный вердикт был отменен. Дукузов скрылся, в связи с этим в 2007 году он был объявлен в розыск, а рассмотрение дела было приостановлено.

В ноябре 2015 года следователи выяснили, что Дукузов скрывается в Чечне под чужой фамилией. До этого, в 2011 году, он был арестован в ОАЭ за организацию разбойного нападения и приговорен к десяти​ годам тюрьмы, но отпущен через четыре года. Как выяснило следствие, после выхода на свободу Дукузов, поменявший фамилию на Балаева, вернулся в Россию.