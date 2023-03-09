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МЧС объяснило ложное сообщение о воздушной тревоге в Москве

МЧС: из-за взлома серверов радио и ТВ в Москве прозвучала ложная воздушная тревога
Некоторые радиостанции и телеканалы в Москве выдали в эфир информацию о воздушной тревоге. В МЧС объяснили, что это результат взлома серверов. Аналогичный инцидент произошел в Свердловске
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В Москве в теле- и радиоэфире прозвучала ложная информация о воздушной тревоге, причина — взлом серверов радиостанций и телеканалов, сообщило МЧС.

«На территории Москвы в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. Данная информация является ложной и не соответствует действительности», — сообщили РБК в ведомстве.

Информация о воздушной тревоге в Свердловской области прозвучала в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«ГУ МЧС России по Свердловской области сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности», — добавили в ведомстве.

Сообщения с текстом «Все немедленно в укрытие!» появились по телеканалам в Свердловской области 9 марта, сообщает E1.RU.

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В конце февраля ложное объявление тревоги прозвучало в Тульской области, Краснодаре, Казани, Ленинградской области, Воронеже, Белгороде и Саратове и в нескольких городах Подмосковья. Сообщения также уже звучали в Екатеринбурге. Тогда МЧС объяснило ложные сигналы взломом сервера телеканалов и радиостанций.

В пресс-службе «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение» РБК сообщили, что взлом произошел в инфраструктуре спутникового оператора. После ложного объявления тревоги ряд регионов отказался от проведения плановой проверки систем оповещения граждан 1 марта.

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Дарья Григорьева, Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
Воздушная тревога ложная тревога взлом атака хакеров
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