МЧС объяснило ложное сообщение о воздушной тревоге в Москве
В Москве в теле- и радиоэфире прозвучала ложная информация о воздушной тревоге, причина — взлом серверов радиостанций и телеканалов, сообщило МЧС.
«На территории Москвы в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в эфире прозвучала информация об объявлении воздушной тревоги. Данная информация является ложной и не соответствует действительности», — сообщили РБК в ведомстве.
Информация о воздушной тревоге в Свердловской области прозвучала в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
«ГУ МЧС России по Свердловской области сообщает, что данная информация является ложной и не соответствует действительности», — добавили в ведомстве.
Сообщения с текстом «Все немедленно в укрытие!» появились по телеканалам в Свердловской области 9 марта, сообщает E1.RU.
В конце февраля ложное объявление тревоги прозвучало в Тульской области, Краснодаре, Казани, Ленинградской области, Воронеже, Белгороде и Саратове и в нескольких городах Подмосковья. Сообщения также уже звучали в Екатеринбурге. Тогда МЧС объяснило ложные сигналы взломом сервера телеканалов и радиостанций.
В пресс-службе «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение» РБК сообщили, что взлом произошел в инфраструктуре спутникового оператора. После ложного объявления тревоги ряд регионов отказался от проведения плановой проверки систем оповещения граждан 1 марта.