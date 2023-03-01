Еще один регион отменил проверку систем оповещения из-за хакерских атак

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В Томской области вслед за другими регионами перенесли проверку систем оповещения 1 марта, сообщает областная администрация.

«Запланированная сегодня утром, 1 марта, комплексная проверка готовности систем оповещения населения с запуском электросирен и замещением телерадиоэфира перенесена на неопределенный срок», — говорится в сообщении.

В администрации со ссылкой на МЧС уточнили, что решение связано с хакерскими атаками на инфраструктуру связи.

28 февраля плановое мероприятие отменили и в других регионах России. От проверки отказались в Воронежской, Курской, Смоленской, Липецкой и Рязанской областях и Краснодарском крае. В МЧС Татарстана заявили РБК, что проверки систем оповещения перенесены в связи с «хакерскими атаками, проведенными 22 и 28 февраля». В Краснодарском крае уточнили, что письмо об этом регионам разослало МЧС России.

22 и 28 февраля в нескольких регионах по телевидению и радио прозвучало ложное объявление воздушной тревоги. Оба раза МЧС объясняло случившееся хакерской атакой. В пресс-службе субхолдинга «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение» РБК уточнили, что взлом произошел в инфраструктуре спутникового оператора.