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Дело ректоров РАНХиГС и Шанинки ,  
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Суд перевел ректора «Шанинки» Зуева из СИЗО под домашний арест

Следователь сообщил суду, что Зуев признал вину и возместил ущерб. Ректор находится в СИЗО с прошлой осени, зимой он перенес операцию на сердце
Сергей Зуев
Сергей Зуев (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Cуд изменил меру пресечения для ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергея Зуева с заключения в СИЗО на домашний арест, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 3 августа 2022 года изменена обвиняемому Зуеву Сергею Эдуардовичу мера пресечения в виде заключения под стражу на меру пресечения в виде домашнего ареста, установив срок домашнего ареста до 11 октября 2022 года», — сообщили в суде.

Суд отказал защите в просьбе разрешить Зуеву в рамках домашнего ареста прогулки. Помимо запрета на выход за пределы места жительства, Зуеву запрещено общаться с фигурантами дела и пользоваться мобильной связью и интернетом. Зуев был освобожден из-под стражи в зале суда, приставы сняли с него наручники.

Ранее на заседании суда следователь сообщил, что Зуев признал вину по делу о мошенничестве и возместил ущерб.

«Признал вину в двух инкриминируемых ему преступлениях, полностью погасил ущерб, а также дал показания на новых участников преступления, о которых ранее известно не было, появились основания для изменения меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест», — сказал он.

Следователь заявил, что ректор «Шанинки» признал вину
Общество
Сергей Зуев


Адвокат Зуева Дмитрий Кравченко заявил РБК, что его подзащитный «занимал и занимает конструктивную позицию по делу». Он отметил, что не может разглашать детали предварительного следствия.

Зуева задержали 12 октября 2021 года. Его обвиняют в хищении 21 млн руб. и мошенничестве с трудоустройством, свою вину ученый отрицал. По делу вместе с ним проходит бывшая замминистра просвещения и экс-вице-президент Сбербанка Марина Ракова. После задержания Зуева отправили под домашний арест, но 9 ноября Мосгорсуд перевел его в СИЗО, установив срок заключения под стражей до 7 декабря. Позднее его продлевали.

Защита обжаловала решение о помещении ученого в СИЗО. 9 июня Второй кассационный суд отменил ноябрьское постановление Мосгорсуда о переводе Зуева в СИЗО и направил судебный материал на новое рассмотрение. Тем не менее Московский городской суд оставил Зуева в СИЗО.

В конце октября ученого госпитализировали с инфарктом, ему сделали операцию на сердце. 3 декабря Зуеву стало плохо в Тверском суде, ему вызывали скорую. В конце декабря 2021 года Зуева переводили в гражданскую больницу для обследования, а затем снова вернули в СИЗО.

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22 июня Московский городской суд в ходе апелляции оставил Зуева в СИЗО.

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Теги
Владислав Гордеев Владислав Гордеев, Любовь Порываева Любовь Порываева
Сергей Зуев домашний арест суд
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Суд отказался отпустить ректора «Шанинки» Сергея Зуева из СИЗО
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Ректора «Шанинки» Зуева вернули из гражданской больницы в СИЗО
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Ректор «Шанинки» Зуев успешно перенес операцию на сердце
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