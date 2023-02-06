В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой

Фото: Владислав Шатило / РБК

В работе сервисов «Яндекса» произошел кратковременный сбой, в пресс-службе компании сообщили РБК, что проблема уже решена.

«У ряда пользователей возникали кратковременные трудности с доступом к сервисам «Яндекса». На текущий момент все сервисы работают в штатном режиме», — сообщили в компании.

Некоторое время у части пользователей не открывался «Кинопоиск», «Карты», «Яндекс Музыка» и другие сервисы. Некоторые пользователи сообщают, что проблемы с доступом к сервисам сохраняются. Периодически некоторым пользователям выдается сообщение об отсутствии соединения с сервером.

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