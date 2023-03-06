В словарь русского языка внесли три новых слова

Добавились слова коптер, почтомат и фотовидеофиксация. Один из основных критериев пополнения словаря — частота возникновения вопросов по написанию новых слов

Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press

В орфографический словарь Института русского языка имени Виноградова РАН внесли три новых слова — коптер, почтомат и фотовидеофиксация.

Научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова РАН Владимир Пахомов разговоре с РБК пояснил, что добавление новых слов в словарь — это регулярная и плановая работа.

«Коптер, например, слово не новое, но актуализированное. Конечно, коллеги следят за тем, что происходит с языком, какие слова используются в СМИ, публицистике, литературе. Важный критерий, о каких словах спрашивают, потому что в Институте работает справочная служба русского языка: в институт звонят и спрашивают о правописании и произношении тех или иных слов, и если вопрос с правописанием и употреблением актуален, то здесь больше шансов, что он добавится в словарь быстрее», — рассказал он.

Орфографический словарь института Виноградова регулярно пополняется новыми словами, недавно появившимися в языке, по написанию которых возникают вопросы. Так, в сентябре 2022-го в орфографический словарь добавили 151 новое слово. Часть из них вошли в оборот в период пандемии (антиваксер, допандемийный), часть — в период конфликта на Украине (БПЛА (беспилотный летательный аппарат), вышиванка, тероборона, ЧВК, чевэкашник).

Тогда же в список добавили слова бумеры, бургерная, видеоблогер, джетлаг, клофелинщица, медиафейк, миллениалы, погуглить, покерфейс, ретвитнуть, телеграм-канал. Кроме того, в словарь попали слова шаверма и шаурма — в обоих вариантах.