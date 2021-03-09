В России упростили правила досрочного выхода на пенсию

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В правительстве расширили варианты досрочного выхода на пенсию для учителей, врачей, летчиков и пожарных. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.

Согласно новым правилам, теперь в стаж работы, дающей право на досрочную пенсию, будут засчитывать периоды обучения и дополнительного профессионального образования. Отмечается, что главным условием является то, чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование.

«Новый порядок распространяется на все категории работников, которые имеют право на досрочную пенсию по старости. Но особенно он будет актуален для тех, чья профессия требует постоянного повышения квалификации. В первую очередь это работники сферы образования и здравоохранения», — отметили в правительстве.

До вступления в силу новых изменений, в стаж засчитывалось только время нахождения на работе, периоды временной нетрудоспособности, ежегодные и дополнительные оплачиваемые отпуска, периоды перевода беременной женщины на работу.