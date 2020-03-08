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Власти Москвы разъяснили правила самоизоляции из-за коронавируса

Фото: АГН «Москва»

При режиме самоизоляции, который необходимо соблюдать в течение двух недель после возвращения из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии, Испании, покидать дом можно только при крайней необходимости в малолюдное время. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.

После возвращения из указанных выше стран необходимо сообщить свои контакты по телефону горячей линии депздрава (8 (495) 870-45-09), по которому также можно оформить больничный лист.

В департаменте отметили, что если во время пребывания в самоизоляции гражданин почувствует недомогание, ему важно не идти в поликлинику, а вызвать врача или «скорую» на дом, уточнив, из какой страны недавно приехал заболевший.

Члены семьи находящегося в самоизоляции не должны быть ограничены в передвижениях вместе с ним, добавили в департаменте. «Но при наличии возможности лучше воздержаться от контактов с родственниками на период карантина», — заявили там, отметив, что риск заразить членов семьи снижается, если использовать маску, индивидуальную посуду, мыть руки, пользоваться кожными антисептиками и регулярно проветривать помещение.

Отвечая на вопрос о том, можно ли в режиме самоизоляции выносить мусор на улицу, принимать посылки и ходить за продуктами или в аптеку, в департаменте посоветовали пользоваться службами доставки и помощью знакомых. «В случае крайней необходимости (выбросить мусор, выгулять собаку) возможно выходить на улицу в малолюдное время, обязательно в медицинской маске», — говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что за соблюдением режима изоляции наблюдают в том числе с помощью видеонаблюдения.

При нарушении режима самоизоляции пациенту могут выписать штраф или привлечь к уголовной ответственности, отметили в департаменте. Уточняется, что нарушавшему карантин может грозить до пяти лет лишения свободы. Контролировать режим будут при помощи видеонаблюдения.

Власти Москвы предупредили об уголовном наказании за нарушение карантина
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По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 105 тыс. человек. На территории России выявили 17 случаев заболевания. Среди заболевших были 14 россиян, двое граждан Китая и один гражданин Италии. Большинство из зараженных россиян недавно посещали Италию, где зафиксирована самая крупная вспышка коронавируса в Европе.

Теги: коронавирус, карантин, изоляция
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