Власти Москвы разъяснили правила самоизоляции из-за коронавируса

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При режиме самоизоляции, который необходимо соблюдать в течение двух недель после возвращения из Китая, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии, Испании, покидать дом можно только при крайней необходимости в малолюдное время. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.

После возвращения из указанных выше стран необходимо сообщить свои контакты по телефону горячей линии депздрава (8 (495) 870-45-09), по которому также можно оформить больничный лист.

В департаменте отметили, что если во время пребывания в самоизоляции гражданин почувствует недомогание, ему важно не идти в поликлинику, а вызвать врача или «скорую» на дом, уточнив, из какой страны недавно приехал заболевший.

Члены семьи находящегося в самоизоляции не должны быть ограничены в передвижениях вместе с ним, добавили в департаменте. «Но при наличии возможности лучше воздержаться от контактов с родственниками на период карантина», — заявили там, отметив, что риск заразить членов семьи снижается, если использовать маску, индивидуальную посуду, мыть руки, пользоваться кожными антисептиками и регулярно проветривать помещение.

Отвечая на вопрос о том, можно ли в режиме самоизоляции выносить мусор на улицу, принимать посылки и ходить за продуктами или в аптеку, в департаменте посоветовали пользоваться службами доставки и помощью знакомых. «В случае крайней необходимости (выбросить мусор, выгулять собаку) возможно выходить на улицу в малолюдное время, обязательно в медицинской маске», — говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что за соблюдением режима изоляции наблюдают в том числе с помощью видеонаблюдения.