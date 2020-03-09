Число жертв нового коронавиурса в Китае превысило 3,1 тыс. человек

За сутки в КНР умерли 22 человека, еще 40 заболели. По данным SCMP, во всем мире коронавирусом заразились более 108 тыс. человек

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По состоянию на 8 марта число жертв коронавируса COVID-19 в Китае достигло 3119 человек. Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии по здравоохранению КНР.

За прошедшие сутки власти выявили 40 новых случаев заражения, еще 22 человека умерли. В провинции Хубэй от болезни скончался 21 человек, и один умер в провинции Гуандун.

По данным комиссии, 1535 человек вылечились, их выписали из больниц. Общее число заразившихся коронавирусом в Китае с начала вспышки заболевания достигло 80 735. Вызываемое им заболевание вылечили у 58,6 тыс. пациентов.

Вне материкового Китая с начала вспышки зарегистрировали 169 случаев заражения, из которых в Гонконге — 114 (трое умерли), в Макао — десять (их уже выписали из больниц), а в Тайване — 45 (один скончался).