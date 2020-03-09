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Число жертв нового коронавиурса в Китае превысило 3,1 тыс. человек

За сутки в КНР умерли 22 человека, еще 40 заболели. По данным SCMP, во всем мире коронавирусом заразились более 108 тыс. человек
Фото: Mark Schiefelbein / AP

По состоянию на 8 марта число жертв коронавируса COVID-19 в Китае достигло 3119 человек. Об этом сообщается на сайте Национальной комиссии по здравоохранению КНР.

За прошедшие сутки власти выявили 40 новых случаев заражения, еще 22 человека умерли. В провинции Хубэй от болезни скончался 21 человек, и один умер в провинции Гуандун.

По данным комиссии, 1535 человек вылечились, их выписали из больниц. Общее число заразившихся коронавирусом в Китае с начала вспышки заболевания достигло 80 735. Вызываемое им заболевание вылечили у 58,6 тыс. пациентов.

Столетний житель Китая вылечился от нового коронавируса
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Вне материкового Китая с начала вспышки зарегистрировали 169 случаев заражения, из которых в Гонконге — 114 (трое умерли), в Макао — десять (их уже выписали из больниц), а в Тайване — 45 (один скончался).

Вспышка нового типа коронавируса произошла в декабре 2019 года в городе Ухань, провинция Хубэй. Впоследствии случаи заражения зафиксировали во всех регионах Китая, в Японии, Сингапуре, США, Германии, Франции, Италии, России и других странах.

Китайский коронавирус. Самое актуальное на 8 марта
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По данным издания South China Morning Post, всего в мире коронавирусом заразились более 108 тыс. человек, а умерли — 3790. Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) от 8 марта, случаи заболевания зафиксировали в 101 государстве. В России число заразившихся коронавирусом составило 17 человек, из которых один гражданин Италии и два гражданина Китая.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что, скорее всего, коронавирус продолжит распространяться летом текущего года.

Автор: Александра Хрисанфова
Теги: Китай, коронавирус
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