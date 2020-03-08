Столетний житель Китая вылечился от нового коронавируса

Столетний житель китайской провинции Хубэй, заразившийся новым коронавирусом COVID-19, вылечился. Об этом сообщает Xinhua. Информацию подтверждает China Daily.

По данным Xinhua, его выписали из больницы в городе Ухань после 13 дней лечения. Агентство отмечает, что мужчина стал старейшим пациентом, излечившимся от заболевания.

Он родился в феврале 1920 года. Жителя Уханя госпитализировали 24 февраля из-за коронавируса. Помимо этого он страдает от болезни Альцгеймера, гипертонии и сердечной недостаточности.

Агентство пишет, что из-за сложного состояния пациента военные медики проводили консультации. В итоге ему назначили лечение с использованием противовирусных препаратов, традиционной китайской медицины и переливания плазмы.