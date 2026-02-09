Экс-главу райсуда Ростова-на-Дону приговорили к десяти годам за взятку

Фото: opskuban / Telegram

Краснодарский краевой суд приговорил экс-председателя Советского районного суда Ростова-на-Дону Елену Коблеву к десяти годам в колонии общего режима по делу о получении взятки в крупном размере. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в телеграм-канале.

«Установлено, что в декабре 2022 года Коблева <...> получила взятку в размере 500 000 рублей. За эти деньги она обеспечила отмену судебного акта о конфискации двух лодок и невода», — сказано в сообщении.

Отбывать наказание экс-судья будет в колонии общего режима. Коблеву также оштрафовали на 15 млн руб. — это 30-кратная сумма взятки.

Суд также постановил конфисковать у Коблевой сумму, аналогичную взятке, в пользу государства. Кроме того, она была лишена права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, в течение десяти лет после освобождения.

Коблевой вменяли п. «в» ч. 5 ст. 290 УК (получение взятки в крупном размере, по которому ей грозило до 12 лет лишения свободы.

По версии следствия, в декабре 2022 года Коблева, будучи председателем Советского районного суда Ростова-на-Дону, получила взятку в размере 500 тыс. руб. В обмен на нее она обеспечила отмену судебного акта о конфискации двух лодок и невода.

Взятку ей передал бригадир артели «Земля Дона» Владимир Боженко, у которого суд конфисковал орудия для незаконного лова. Деньги были переданы через предпринимателя Николая Студеникина. Последний, как выяснило обвинение, отдал судье собственные средства, но Боженко позднее возместил ему сумму.

Боженко в рамках того же дела приговорили по ч. 4 ст. 291 УК (дача взятки в крупном размере). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок девять лет. Отбывать его он будет в колонии строгого режима. Боженко, как и Коблева, был оштрафован на 15 млн руб.

Материал дополняется