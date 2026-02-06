В суд поступило дело о взятках экс-губернатора Курской области

Алексей Смирнов (Фото: moscowcourts / Telegram)

В Ленинский районный суд Курска поступило дело в отношении бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, обвиняемого в получении двух взяток — ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Вместе с делом экс-губернатора в суд также поступили дело в отношении бывшего заместителя Смирнова Алексея Дедова, обвиняемого в получении взятки (ч. 6 ст. 290), и Дмитрия Шубина, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1), а также дело против директора ООО «Кремень» Игоря Ругаева, обвиняемого в мошенничестве (ч. 4 ст. 159).

Смирнов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, по нему дело рассматривают в особом порядке. Его вместе с Дедовым и Ругаевым отправили под стражу. Шубину избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Обвинительные заключения по уголовным делам в отношении Смирнова, Дедова и Шубина прокуратура утвердила 3 февраля.

По версии следствия, Смирнов вместе с Дедовым получили взятку в размере 12,9 млн руб. в обмен на общее покровительство компаниям «Стройтехногрупп» и «Евроклимат 2000». Посредником выступил Шубин.

Смирнов и Дедов также получили взятку в размере 8 млн руб. за те же действия в отношении ООО «КТК Сервис», связанного с экс-депутатом Курской областной думы Максимом Васильевым. По их указанию АО «Корпорация развития Курской области» заключило с «КТК Сервис» договор на строительство фортификационных сооружений на территории Курской области на сумму более 192 млн руб.

При этом, как полагает следствие, выделенные на возведение сооружений деньги обманом украл Ругаев. Он мог внести в отчетные документы ложные сведения о затратах.

Смирнов возглавлял Курскую область с мая по декабрь 2024 года. В апреле 2025 года его задержали в Москве по делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) на 1 млрд руб. при строительстве фортификационных сооружений, после чего арестовали. В тот же день был задержан и Дедов.