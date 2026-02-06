Топ-менеджер топливной компании «Росатома» арестован по делу о взятке
Железнодорожный районный суд Новосибирска заключил под стражу директора бизнес-направления «Специальная химия» топливной компании ТВЭЛ Михаила Метелкина по делу о взятке. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Новосибирской области во «ВКонтакте».
Метелкина обвиняют в даче взятки в крупном размере — ч. 4 ст. 291 Уголовного кодекса России. Максимальная санкция — до 12 лет лишения свободы со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.
Следствие утверждает, что с июля 2020-го по апрель 2022 года Метелкин передал 950 тыс. руб. заместителю генерального директора ПАО «НЗХК» за ускорение оплаты и приемки сырья. Противоправная деятельность выявлена сотрудниками Управления ФСБ и Следственного комитета (СК) России по Новосибирской области.
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 28 марта 2026 года. Постановление пока не вступило в законную силу.
Управление ФСБ по региону сообщило о задержании сотрудника НЗХК за взятку в 950 тыс. руб. за ускорение расчетов по поставкам сырья, пишет «РБК Новосибирск».
В отношении задержанного возбуждено дело по ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса России. Фигурант признал вину и сотрудничает со следствием, уточнили в ведомстве.
