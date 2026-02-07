Замглавы департамента МЧС арестовали по делу о мошенничестве и взятке

Замглавы департамента МЧС Арабидзе арестовали по делу о мошенничестве и взятке

Арабидзе был арестован в декабре до 11 февраля. Ему вменяют несколько эпизодов получения взяток в особо крупном размере, а также мошенничество. Он и арестованный по тому же делу экс-замглавы департамента Хасенов вину не признали

Ираклий Арабидзе (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Заместителю директора департамента международной деятельности МЧС Ираклию Арабидзе избрали меру пресечения по обвинению в мошенничестве и получении взятки в особо крупном размере, карточка дела размещена в базе суда. Как рассказал РБК источник, знакомый с ходом расследования, Арабидзе был арестован.

Ходатайство стороны обвинения было удовлетворено в декабре. Как уточнил источник, Арабидзе арестовали на два месяца — до 11 февраля. В середине января в Басманный районный суд Москвы поступили сразу три апелляционные жалобы, заседание для рассмотрения их по существу назначено на 18 февраля.

По словам источника РБК, на суде Арабидзе просил избрать ему меру пресечения, не связанную с лишением свободы, указывая, что у него на иждивении находятся несовершеннолетние дети. Вину он не признал.

Арабидзе вменяют ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере или в составе организованной группы) и ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере). В первом случае предусмотрено наказание вплоть до десяти лет лишения свободы, во втором — до 15 лет. Как уточнил собеседник РБК, Арабидзе вменяют несколько эпизодов взяток в особо крупном размере.

Источник ТАСС отметил, что дело в отношении Арабидзе может быть связано с коррупцией в Международной организации гражданской обороны (МОГО).

Вместе с Арабидзе арестован бывший замдиректора того же департамента Вадим Хасенов, следует из карточки дела в базе суда. Ему предъявлены те же обвинения.

Как и Арабидзе, Хасенов вину на суде не признал, уточнил источник РБК. Он также просил не заключать его под стражу, а отправить под домашний арест.

Аресты сотрудников МЧС за коррупционные и должностные преступления стали результатом в том числе усиления работы самого ведомства по выявлению коррупции среди сотрудников, заявил ТАСС министр Александр Куренков.

Он отметил необходимость жесткой и постоянной борьбы с коррупцией, которая «становится причиной не только неэффективной работы, но и расхищения многомиллиардных бюджетных средств». МЧС намерено усиливать и наращивать эту борьбу, добавил Куренков.

По мнению главы МЧС, для эффективного противодействия коррупции нужно устанавливать всю цепочку коррупционных связей, хищения денег и коррупционные схемы.

«Поэтому МЧС проводит системную работу по выявлению любой противоправной деятельности среди сотрудников, в том числе и бывших», — заключил Куренков.

Ираклий Арабидзе на сайте МЧС до сих пор значится заместителем директора департамента международной деятельности. Он действительный государственный советник третьего класса. Имеет награды, в том числе благодарность главы Минтранса.

Департамент международной деятельности МЧС отвечает в том числе за международное сотрудничество в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Организует мероприятия по оказанию помощи другим государствам, участвует в международных программах и проектах, принимает международную помощь и организует эвакуацию россиян из других государств, если там возникли чрезвычайные ситуации и кризисы.