Прокуратура потребовала завести дело против Семена Слепакова
Прокуратура Москвы направила в Следственный комитет результаты проверки в отношении комика, исполнителя собственных песен Семена Слепакова (признан Минюстом иноагентом) и инициировала его уголовное преследование, сообщило ведомство в телеграм-канале.
Возбуждение дела запрошено на том основании, что Слепакова дважды в течение года привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП). Однако он продолжил распространять сообщения и материалы в одной из социальных сетей без соответствующей маркировки, пояснили в прокуратуре.
«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Слепакова по ч. 2 ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», — сказано в сообщении.
Привлечение к уголовной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента по указанной статье и конкретной ее части возможно только если человеку уже было назначено административное наказание за это правонарушение, или он имеет по ней судимость.
Минюст внес Слепакова в реестр иноагентов в апреле 2023 года. В ведомстве объяснили это тем, что артист получал финансирование из-за рубежа, выступал против боевых действий на Украине и негативно высказывался о гражданах России. В ноябре 2024 года Верховный суд России отклонил жалобу с требованием исключить Слепакова из реестра иностранных агентов. Как сообщили в прокуратуре, артист до сих пор находится за границей.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск пообещал оплатить адвокатов тем, кто расскажет правду об Эпштейне
Politico сообщило о переломной неделе кризисной дипломатии в Европе
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Куба предупредила об отсутствии топлива для авиакомпаний на месяц. Подробности
FT: в январе пусковые установки Patriot у ВСУ были пустыми из-за дефицита ракет
Bloomberg: Стармер может уйти в отставку в течение недели