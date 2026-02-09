 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Прокуратура потребовала завести дело против Семена Слепакова

Семен Слепаков (архивное фото)
Семен Слепаков (архивное фото) (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Прокуратура Москвы направила в Следственный комитет результаты проверки в отношении комика, исполнителя собственных песен Семена Слепакова (признан Минюстом иноагентом) и инициировала его уголовное преследование, сообщило ведомство в телеграм-канале.

Возбуждение дела запрошено на том основании, что Слепакова дважды в течение года привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП). Однако он продолжил распространять сообщения и материалы в одной из социальных сетей без соответствующей маркировки, пояснили в прокуратуре.

«Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании Слепакова по ч. 2 ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах)», — сказано в сообщении.

Слепаков не смог обжаловать штраф из-за ошибки в документах адвоката
Политика
Семен Слепаков

Привлечение к уголовной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента по указанной статье и конкретной ее части возможно только если человеку уже было назначено административное наказание за это правонарушение, или он имеет по ней судимость.

Минюст внес Слепакова в реестр иноагентов в апреле 2023 года. В ведомстве объяснили это тем, что артист получал финансирование из-за рубежа, выступал против боевых действий на Украине и негативно высказывался о гражданах России. В ноябре 2024 года Верховный суд России отклонил жалобу с требованием исключить Слепакова из реестра иностранных агентов. Как сообщили в прокуратуре, артист до сих пор находится за границей.

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Семен Слепаков
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
