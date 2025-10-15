 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Слепаков не смог обжаловать штраф из-за ошибки в документах адвоката

Слепаков не смог обжаловать штраф иноагента из-за ошибки в документах адвоката

Музыкант и комик Семен Слепаков (признан Минюстом России иноагентом) не смог оспорить штраф 45 тыс. руб., так как суд не признал полномочия адвоката на защиту артиста. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда.

Штраф Слепков получил в апреле, суд наказал артиста за отсутствие плашки иноагента в публикациях в его телеграм-канале.

Защита попыталась оспорить штраф, но суд отказался рассматривать жалобу, заявив, что адвокат не представил ордер, подтверждающий его полномочия на защиту Слепакова в апелляционной инстанции. Суд объяснил свое заявление тем, что не нашел в ордере реквизиты соглашения об оказании юридической помощи.

Суд оштрафовал актера Смольянинова за нарушение закона об иноагентах
Политика
Артур&nbsp;Смольянинов

Кроме того, как говорится в материалах суда, адвокат в суде первой инстанции не участвовал, поэтому у него не было полномочий подавать жалобу как у защитника, а также не было доверенности.

Минюст внес Слепакова в список иноагентов в апреле 2023 года. В ведомстве объяснили это тем, что артист получал финансирование из-за рубежа, выступал против боевых действий на Украине и негативно высказывался о гражданах России. В ноябре 2024 года Верховный суд России отклонил жалобу с требованием исключить Слепакова из реестра иностранных агентов.

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро Технологии

Открытые финансы и AI-агенты: как финтех меняет клиентский путь и бизнес-модели

СберПро Финансы

Как работают платформы ЦФА и какому бизнесу доступна эмиссия

СберПро Металлургия

Как AI используется в металлургии: экономический эффект и новые профессии

СберПро Главное

SberPro Tech 2025. IV конференция по цифровой трансформации бизнеса

СберПро Интересное

Дайджест глобальных технологических трендов

СберПро Технологии

Нечеловеческая сила. Как роботизация меняет российский бизнес

СберПро Кадры

Забота как работа. Почему наставничество — главный тренд развития сотрудников

СберПро Интересное

AI-этика в финансах: баланс между инновациями и ответственностью

СберПро Интересное

Миссия или метрики: что первично в управлении компанией?

СберПро MNC

Взаимный интерес. Как развивается экономическое сотрудничество России с Вьетнамом и Таиландом

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Семен Слепаков иноагент штраф
Материалы по теме
Суд оштрафовал актера Смольянинова за нарушение закона об иноагентах
Политика
Суд оштрафовал Людмилу Улицкую за нарушение правил деятельности иноагента
Политика
Минюст признал иноагентами поэтессу Барскову и автора «Потаенной России»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 93,92 (-0,13) Инвестиции, 14 окт, 09:57 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 80,85 (-0,34) Инвестиции, 14 окт, 09:57
Роспотребнадзор подготовил критерии для запрета продажи БАДов Общество, 07:06
Лондон отправит в Молдавию инструкторов для обучения борьбе с дронами Политика, 06:55
Как Газпромбанк перешел на российскую систему управления базами данных РБК и PostgresPro, 06:45
Слепаков не смог обжаловать штраф из-за ошибки в документах адвоката Политика, 06:33
Нетаньяху призвал ХАМАС к разоружению после возвращения заложников Политика, 06:19
Еще два российских аэропорта приостановили отправку и прием рейсов Политика, 06:02
Бизнес предложил способ исключить схемы с самозанятыми на платформахПодписка на РБК, 05:54
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 20 октября
Присоединиться
Военные отразили массированную атаку в четырех районах Ростовской области Политика, 05:48
Россиян предупредили об изменениях в выплате пенсий и пособий в ноябре Общество, 05:24
Постпред Украины заявил о «блестящем» владении России настроениями в ООН Политика, 05:18
Средняя сумма налички в кошельке россиян снизилась на 30% Финансы, 05:01
Поужинать и не потерять партнеров: тест на китайский этикет РБК и ВТБ, 04:52
Минюсту предложили вернуть советский формат свидетельства о рождении Общество, 04:44
В Германии назвали госизменой возможную поездку депутата АдГ в Россию Политика, 04:31