Слепаков не смог обжаловать штраф из-за ошибки в документах адвоката

Музыкант и комик Семен Слепаков (признан Минюстом России иноагентом) не смог оспорить штраф 45 тыс. руб., так как суд не признал полномочия адвоката на защиту артиста. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда.

Штраф Слепков получил в апреле, суд наказал артиста за отсутствие плашки иноагента в публикациях в его телеграм-канале.

Защита попыталась оспорить штраф, но суд отказался рассматривать жалобу, заявив, что адвокат не представил ордер, подтверждающий его полномочия на защиту Слепакова в апелляционной инстанции. Суд объяснил свое заявление тем, что не нашел в ордере реквизиты соглашения об оказании юридической помощи.

Кроме того, как говорится в материалах суда, адвокат в суде первой инстанции не участвовал, поэтому у него не было полномочий подавать жалобу как у защитника, а также не было доверенности.

Минюст внес Слепакова в список иноагентов в апреле 2023 года. В ведомстве объяснили это тем, что артист получал финансирование из-за рубежа, выступал против боевых действий на Украине и негативно высказывался о гражданах России. В ноябре 2024 года Верховный суд России отклонил жалобу с требованием исключить Слепакова из реестра иностранных агентов.