Мосгорсуд оставил в силе штраф Слепакову за отсутствие плашки иноагента

Семен Слепаков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Комик и музыкант Семен Слепаков (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) попытался обжаловать штраф за нарушение правил деятельности иностранных агентов, свидетельствует картотека судов. Он подал жалобу по ч. 4 ст. 19.34 КоАП, которая предусматривает штраф за отсутствие маркировки.

Картотека свидетельствует, что Слепаков добивался либо полной отмены постановления, либо уменьшения суммы штрафа в размере 30 тыс. руб., который его обязали уплатить в июне прошлого года.

Защита Слепакова настаивала что его вина в административном правонарушении по ч. 4 ст. 19.34 КоАП, которая касается нарушения порядка деятельности иностранного агента, не была доказана, а назначенное наказание необоснованное и чрезмерно суровое.

В ноябре 2024 года Верховный суд России отклонил жалобу с требованием исключить Слепакова из реестра иностранных агентов. Пресс-служба суда сообщила, что оснований для пересмотра дела не найдено.

Слепаков был внесен в список иноагентов в апреле 2023 года. Минюст объяснил это тем, что артист получал финансирование из-за рубежа, выступал против боевых действий на Украине и негативно высказывался о гражданах России.

После начала российско-украинского конфликта Слепаков выпустил ряд антивоенных песен и публично призвал президента России Владимира Путина прекратить боевые действия, предложив искать альтернативные пути урегулирования.