Мосгорсуд оставил в силе штраф Слепакову за отсутствие плашки иноагента
Комик и музыкант Семен Слепаков (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) попытался обжаловать штраф за нарушение правил деятельности иностранных агентов, свидетельствует картотека судов. Он подал жалобу по ч. 4 ст. 19.34 КоАП, которая предусматривает штраф за отсутствие маркировки.
Картотека свидетельствует, что Слепаков добивался либо полной отмены постановления, либо уменьшения суммы штрафа в размере 30 тыс. руб., который его обязали уплатить в июне прошлого года.
Защита Слепакова настаивала что его вина в административном правонарушении по ч. 4 ст. 19.34 КоАП, которая касается нарушения порядка деятельности иностранного агента, не была доказана, а назначенное наказание необоснованное и чрезмерно суровое.
В ноябре 2024 года Верховный суд России отклонил жалобу с требованием исключить Слепакова из реестра иностранных агентов. Пресс-служба суда сообщила, что оснований для пересмотра дела не найдено.
Слепаков был внесен в список иноагентов в апреле 2023 года. Минюст объяснил это тем, что артист получал финансирование из-за рубежа, выступал против боевых действий на Украине и негативно высказывался о гражданах России.
После начала российско-украинского конфликта Слепаков выпустил ряд антивоенных песен и публично призвал президента России Владимира Путина прекратить боевые действия, предложив искать альтернативные пути урегулирования.
Читайте РБК в Telegram.
Мирные переговоры: читайте самые свежие новости в Telegram-канале РБК
Путин назвал условие прекращения боевых действий
Путин заявил, что у ВСУ в Курской области есть только два выхода
Путин — о предложении США и Украины насчет прекращения огня. Видео
Путин поблагодарил Трампа за усилия по урегулированию российско-украинского конфликта
Что сказал Путин о готовности к перемирию
Володин сообщил о подготовке новых мер против иностранных агентов
Экспорт дизеля в Африку упал вдвое
Мусорный полигон загорелся в Новороссийске. Видео
Счетная палата обнаружила списание «Мосфильмом» со своего баланса почти половины киноколлекции
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов