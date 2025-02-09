Россиян предупредили об активизации мошенников перед Днем влюбленных
В преддверии Дня святого Валентина 14 февраля активизировались кибермошенники, которые используют «романтические настроения для обмана», сообщили в пресс-службе управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
По данным ведомства, наиболее популярными схемами злоумышленников стали интернет-знакомства с фейковых аккаунтов для выманивания средств, предложения «скидок и эксклюзивных букетов» на ложных сайтах, где после оплаты с жертвой прекращают коммуникацию, а также фишинговые акции якобы от известных брендов, которые похищают персональные данные или распространяют вредоносное ПО.
В МВД предупредили, что злоумышленники также могут использовать схему с доставкой цветов от «неизвестного поклонника». В этом случае их целью станет получение смс-кода, что приведет к неправомерному доступу к аккаунтам жертвы.
Согласно данным Центробанка, в 2024 году на действия мошенников поступило 28,3 тыс. жалоб, что в 1,9 раза больше показателей 2023-го. В то же время регулятор увидел всплеск жалоб после получения банками права приостанавливать подозрительные переводы на два дня. В частности, о проблемах с расчетными счетами сообщили 34,9 тыс. россиян.
следует из результатов опроса SuperJob. О планах вручить презент сообщили 16% респондентов, большая часть из которых были в браке. Согласно исследованию, в России средняя стоимость подарка жене на 14 февраля составляла 4,5 тыс. руб., мужу — 2,9 тыс. руб., девушке — 4,3 тыс. руб., молодому человеку — 3,2 тыс. руб.
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