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Большинство россиян обойдутся без подарков на День святого Валентина

SuperJob: большинство россиян не будут дарить подарки на День святого Валентина
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Большинство россиян (79%) не планируют дарить подарки на День святого Валентина, следует из результатов опроса сервиса SuperJob (есть у РБК).

О намерении сделать подарок заявили только 16% опрошенных. Чаще всего это были люди в браке — поздравить своих супругов собираются 10% мужчин и 9% женщин.

По данным исследования, в среднем в России на подарки для жен мужья потратят 4,5 тыс. руб., жены намерены потратить на мужей по 2,9 тыс. руб. При этом подарок для парня обойдется дороже, чем для мужа, — россиянки готовы потратить 3,2 тыс. руб. Подарок девушке обойдется в 4,3 тыс. руб.

Самые дорогие подарки на День всех влюбленных — в Москве, средний бюджет там на подарки женам составляет 5 тыс. руб., девушкам — 4,5 тыс. руб. Москвички на подарки мужьям потратят 3,4 тыс. руб., парням
— 3,2 тыс. руб.

Около 4% респондентов также сообщили, что собираются на 14 февраля сделать подарки своим друзья, родным, близким, детям и родителям.

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Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

По сравнению с аналогичными исследованиями прошлых лет число россиян, отказавшихся от поздравлений в День святого Валентина, продолжает расти, отмечает SuperJob. Так, в 2020 году только половина россиян (53%) не делали подарки на этот праздник.

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В 2023 году, по данным проекта Tinkoff Data, россияне в среднем потратили на празднование Дня святого Валентина до 5802 руб. Эта сумма на 14% превысила стоимость среднестатистического свидания в 2022 году (5109 руб.).

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