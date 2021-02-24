Полицейские задержали станцевавшего на Мамаевом кургане студента

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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Полицейские начали проверку после обнаружения в социальной сети видеозаписи, на которой молодой человек танцевал у подножия Мамаева кургана. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД России по Волгоградской области.

«Установлено, что видеоролик снял 20-летний житель Городищенского района — студент Волгоградского института управления — филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Молодой человек рассказал полицейским, что видеозапись была сделана 13–14 января. По словам задержанного, таким образом он хотел привлечь больше подписчиков на свой канал в TikTok.