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Общество ,  
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Полицейские задержали станцевавшего на Мамаевом кургане студента

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
Video

Полицейские начали проверку после обнаружения в социальной сети видеозаписи, на которой молодой человек танцевал у подножия Мамаева кургана. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД России по Волгоградской области.

«Установлено, что видеоролик снял 20-летний житель Городищенского района — студент Волгоградского института управления — филиала федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Молодой человек рассказал полицейским, что видеозапись была сделана 13–14 января. По словам задержанного, таким образом он хотел привлечь больше подписчиков на свой канал в TikTok.

МВД проверит танец школьниц в нижнем белье на мемориале Победы в Калуге
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Мемориал Победы в Калуге

О том, что сети появилась запись, на которой молодой человек танцует в полуобнаженном виде на фоне монументу «Родина-мать зовет!» 23 января сообщило местное издание «Волгоградская правда». Тогда пресс-секретарь музея-заповедника «Сталинградская битва» Татьяна Приказчикова рассказала изданию, что около монумента круглосуточно ведется видеонаблюдение.

В июне 2020 года в главном управлении МВД России по Калужской области начали проверку по факту публикации в TikTok видео, на котором группа девушек школьного возраста в купальниках танцует у мемориала Победы в Калуге. Тогда временно исполняющий полномочия главы города Дмитрий Денисов заявил, что наказывать девушек за танец нет необходимости, так как у них не было оскорбительного мотива.

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