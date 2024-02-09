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Огнем охватило всю крышу: как тушили загоревшийся в Москве жилой дом

Появились кадры тушения большого пожара в жилом доме в Москве

Огнем охватило всю крышу: как тушили загоревшийся в Москве жилой дом
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В Москве ночью загорелась крыша жилого дома на улице Черняховского в районе Аэропорт. На кадрах видно, что огонь охватил всю крышу шестиэтажного здания, площадь горения составила около 4 тыс. кв. м. 

Из дома эвакуировали около 400 человек. МЧС отчиталось о полной ликвидации пожара около 5:15. Для тушения привлекали вертолеты, с которых сбросили 50 т воды.

Во время пожара никто не пострадал, госпитализация никому не потребовалась, сообщил столичный депздрав. В социальных гостиницах разместили 15 человек.

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