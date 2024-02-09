К тушению пожара в доме на севере Москвы привлекли вертолеты Ка-32

К тушению пожара в доме на севере Москвы привлекли вертолеты

Площадь пожара на крыше шестиэтажного дома на улице Черняховского на севере Москвы увеличилась до 4 тыс. кв. м, сообщает МЧС. К тушению привлекли два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.

Также в ликвидации огня участвуют 130 специалистов и 41 единица техники.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы передает, что в здании началось обрушение чердака. Из дома эвакуировали около 400 человек. Информации о пострадавших пока нет.

Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти. Причину возгорания пока не называли.

Столичный департамент транспорта сообщил, что на время работы оперативных служб перекрыто движение по улице Черняховского. Для обогрева эвакуированных жителей дома выделили три автобуса.