 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

К тушению пожара в доме на севере Москвы привлекли вертолеты

К тушению пожара в доме на севере Москвы привлекли вертолеты Ка-32

Площадь пожара на крыше шестиэтажного дома на улице Черняховского на севере Москвы увеличилась до 4 тыс. кв. м, сообщает МЧС. К тушению привлекли два вертолета Ка-32 Московского авиационного центра.

Также в ликвидации огня участвуют 130 специалистов и 41 единица техники.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы передает, что в здании началось обрушение чердака. Из дома эвакуировали около 400 человек. Информации о пострадавших пока нет.

На севере Москвы загорелась крыша жилого дома на площади 4 тыс. кв. м
Общество

Пожару присвоили третий ранг сложности из пяти. Причину возгорания пока не называли.

Столичный департамент транспорта сообщил, что на время работы оперативных служб перекрыто движение по улице Черняховского. Для обогрева эвакуированных жителей дома выделили три автобуса.

Главное из интервью Путина Такеру Карлсону

Бывший глава Большого театра получил новую работу

Названы убытки Carlsberg от ухода из России

CAS опубликовал мотивировку дисквалификации фигуристки Валиевой. Документ

«Почта России» прекратила наземную доставку в 24 страны Европы

Конкурентка Трампа проиграла на праймериз графе «против всех»

Российские ученые получили образцы льда возрастом более 1,2 млн лет. Фото

Новый российский автомобиль «Атом». Опубликованы первые фото

Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов. Подробности

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Теги
Пожар Москва вертолеты МЧС
Материалы по теме
Пожар на крыше шестиэтажки на севере Москве. Видео
Общество
Двоих пострадавших при пожаре в Пермском крае поместили в реанимацию
Общество
На вокзале в Брянске произошел пожар
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 февраля
EUR ЦБ: 98,35 (+0,26) Инвестиции, 08 фев, 17:17 Курс доллара на 9 февраля
USD ЦБ: 91,26 (+0,1) Инвестиции, 08 фев, 17:17
Из горящего дома на севере Москвы эвакуировали около 400 человек Общество, 03:02
Путин рассказал, как Клинтон передумал по поводу вступления России в НАТО Политика, 02:57
Движение по дублеру Ленинградского проспекта перекрыли из-за пожара Общество, 02:55
Путин назвал Украину сателлитом США Политика, 02:53
Путин ответил Карлсону на вопрос, кто взорвал Nord Stream: «Вы, конечно» Политика, 02:30
Путин заявил, что у России нет интереса в войне с Польшей или Латвией Политика, 02:19
Путин заявил о желании решить конфликт с Украиной путем переговоров Политика, 02:14
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Карлсон начал интервью с Путиным с вопроса о возможном нападении США Политика, 02:13
Собянин прокомментировал пожар в жилом доме в Москве Город, 02:09
Semafor узнал о встрече Карлсона со Сноуденом и Тарой Рид в Москве Политика, 01:55
К тушению пожара в доме на севере Москвы привлекли вертолеты Общество, 01:52
Пожар на крыше шестиэтажки на севере Москве. Видео Общество, 01:28
Байдену не будут предъявлять обвинения по делу о хранении секретных бумаг Политика, 01:11
На севере Москвы загорелась крыша жилого дома на площади 4 тыс. кв. м Общество, 01:11