15 жителей горевшего в Москве дома разместили в гостиницах

Часть жителей горевшего в Москве дома разместили в гостиницах

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В социальных гостиницах разместили 15 человек после пожара в жилом доме на улице Черняховского в Москве. Об этом рассказали в столичном департаменте здравоохранения.

Для них организовали психологическую помощь, дежурства врачей, обеспечили питанием, спальными принадлежностями и предметами первой необходимости, сообщили в ведомстве.

Пострадавших в результате пожара нет, госпитализация не потребовалась, уточнили в департаменте здравоохранения.

О пожаре в шестиэтажном жилом доме на севере Москвы ночью 9 февраля сообщили в МЧС. Огонь охватил крышу здания на площади 4 тыс. кв. м, для его тушения пришлось применить вертолеты.

Фото: Тихонова Пелагия / АГН «Москва» Фото: Тихонова Пелагия / АГН «Москва» Фото: Тихонова Пелагия / АГН «Москва» Фото: Тихонова Пелагия / АГН «Москва» Фото: Денис Воронин / АГН «Москва» Фото: Тихонова Пелагия / АГН «Москва» Фото: Тихонова Пелагия / АГН «Москва» Пункт временного размещения в ТЦ «Галерея» для жильцов горящего на севере Москвы дома (Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»)

Спасатели эвакуировали порядка 400 человек. Их временно разместили в автобусах и в здании торгового комплекса. В 5:16 в МЧС сообщили о полной ликвидации пожара.