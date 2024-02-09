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Общество ,  
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Часть жителей горевшего в Москве дома разместили в гостиницах

15 жителей горевшего в Москве дома разместили в гостиницах

Часть жителей горевшего в Москве дома разместили в гостиницах
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В социальных гостиницах разместили 15 человек после пожара в жилом доме на улице Черняховского в Москве. Об этом рассказали в столичном департаменте здравоохранения.

Для них организовали психологическую помощь, дежурства врачей, обеспечили питанием, спальными принадлежностями и предметами первой необходимости, сообщили в ведомстве.

Пострадавших в результате пожара нет, госпитализация не потребовалась, уточнили в департаменте здравоохранения.

К тушению пожара в доме на севере Москвы привлекли вертолеты
Общество

О пожаре в шестиэтажном жилом доме на севере Москвы ночью 9 февраля сообщили в МЧС. Огонь охватил крышу здания на площади 4 тыс. кв. м, для его тушения пришлось применить вертолеты.

Фото: Тихонова Пелагия / АГН «Москва»
Фото: Тихонова Пелагия / АГН «Москва»
Фото: Тихонова Пелагия / АГН «Москва»
Фото: Тихонова Пелагия / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Тихонова Пелагия / АГН «Москва»
Фото: Тихонова Пелагия / АГН «Москва»
Пункт временного размещения в ТЦ «Галерея» для жильцов горящего на севере Москвы дома
(Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»)

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Спасатели эвакуировали порядка 400 человек. Их временно разместили в автобусах и в здании торгового комплекса. В 5:16 в МЧС сообщили о полной ликвидации пожара.

Из горящего дома на севере Москвы эвакуировали около 400 человек
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