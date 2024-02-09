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В Краснодарском крае произошел пожар на Ильском НПЗ

Оперштаб: на Ильском НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар

На территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) произошел пожар, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Возгорание началось около 2:00 мск, спустя час сотрудники завода потушили открытое горение. Пострадавших нет. На месте продолжают работу оперативные и экстренные службы, которые занимаются ликвидацией последствий пожара и устанавливают причины произошедшего.

По данным телеграм-канала Shot, Ильский НПЗ атаковал беспилотник. Дрон рухнул на территории завода, после чего произошел взрыв и начался пожар. Официального подтверждения этой информации не было.

ЛУКОЙЛ заявил о штатной работе волгоградского НПЗ после атаки дронов
Экономика
Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

В ночь на 3 февраля в Волгоградской области силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили попытку атаки беспилотников, из-за падения сбитого дрона на НПЗ «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» произошел пожар. Открытое горение ликвидировали, никто не пострадал. Однако после пожара часть производственного цикла НПЗ была временно остановлена для устранения последствий атаки.

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Теги
Краснодарский край Ильский НПЗ Пожар беспилотники
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