В Краснодарском крае произошел пожар на Ильском НПЗ

На территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) произошел пожар, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Возгорание началось около 2:00 мск, спустя час сотрудники завода потушили открытое горение. Пострадавших нет. На месте продолжают работу оперативные и экстренные службы, которые занимаются ликвидацией последствий пожара и устанавливают причины произошедшего.

По данным телеграм-канала Shot, Ильский НПЗ атаковал беспилотник. Дрон рухнул на территории завода, после чего произошел взрыв и начался пожар. Официального подтверждения этой информации не было.

В ночь на 3 февраля в Волгоградской области силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили попытку атаки беспилотников, из-за падения сбитого дрона на НПЗ «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» произошел пожар. Открытое горение ликвидировали, никто не пострадал. Однако после пожара часть производственного цикла НПЗ была временно остановлена для устранения последствий атаки.