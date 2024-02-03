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Военная операция на Украине ,  
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НПЗ ЛУКОЙЛа в Волгограде ограничит производство из-за атаки дрона

«Ъ»: после атаки дрона часть производства НПЗ ЛУКОЙЛа в Волгограде приостановят
Сюжет
Военная операция на Украине
На НПЗ ЛУКОЙЛа в Волгограде временно остановят часть производственного цикла для устранения последствий атаки беспилотника. В ночь на 3 февраля сбитый дрон упал на завод, в результате чего там произошел пожар. Пострадавших нет
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС
Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Часть производственного цикла нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» будет временно остановлена для устранения последствий атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Первые сообщения о происшествии опубликовало региональное управление МЧС в ночь на 3 февраля. По данным ведомства, на НПЗ, расположенном в Красноармейском районе Волгограда, произошло «возгорание нефтепродуктов» на площади 300 кв. м. В МЧС не уточнили причину инцидента. Пожар потушили к 8 утра.

ЛУКОЙЛ официально не сообщал о том, какие повреждения получило предприятие. РБК отправил запрос в пресс-службу ЛУКОЙЛа.

Телеграм-каналы и местное издание V1 сообщали о падении беспилотника на нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛа. Утверждалось, что жители слышали два взрыва. Позднее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил эту информацию. По его словам, силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили беспилотник, он упал на НПЗ, из-за чего там произошел пожар. Бочаров также рассказал об отсутствии пострадавших в результате инцидента. Минобороны России в свою очередь отчиталось о двух сбитых беспилотниках над Волгоградской областью в ночь на 3 февраля.

Пожар на НПЗ ЛУКОЙЛа в Волгограде произошел из-за падения дрона
Политика
Фото:Google Maps
Издание V1 пишет, что дрон упал на технологическую установку первичной обработки нефти ЭЛОУ-АВТ-5 топливного производства. Ее годовая мощность достигает 3,5 млн т. По данным издания, это вторая по мощности установка первичной переработки нефти на НПЗ «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка». Сам завод является крупнейшим производителем нефтепродуктов в Южном федеральном округе, его мощность составляет 14,8 млн т.

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Теги
Юлия Овчинникова
Волгоград НПЗ ЛУКОЙЛ Россия Украина Пожар дрон
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Пожар на НПЗ в Волгограде потушили
Политика
МЧС сообщило о возгорании нефтепродуктов в Волгограде
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Пожар на НПЗ ЛУКОЙЛа в Волгограде произошел из-за падения дрона
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