НПЗ ЛУКОЙЛа в Волгограде ограничит производство из-за атаки дрона

На НПЗ ЛУКОЙЛа в Волгограде временно остановят часть производственного цикла для устранения последствий атаки беспилотника. В ночь на 3 февраля сбитый дрон упал на завод, в результате чего там произошел пожар. Пострадавших нет

Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Часть производственного цикла нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» будет временно остановлена для устранения последствий атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Первые сообщения о происшествии опубликовало региональное управление МЧС в ночь на 3 февраля. По данным ведомства, на НПЗ, расположенном в Красноармейском районе Волгограда, произошло «возгорание нефтепродуктов» на площади 300 кв. м. В МЧС не уточнили причину инцидента. Пожар потушили к 8 утра.

ЛУКОЙЛ официально не сообщал о том, какие повреждения получило предприятие. РБК отправил запрос в пресс-службу ЛУКОЙЛа.

Телеграм-каналы и местное издание V1 сообщали о падении беспилотника на нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛа. Утверждалось, что жители слышали два взрыва. Позднее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров подтвердил эту информацию. По его словам, силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили беспилотник, он упал на НПЗ, из-за чего там произошел пожар. Бочаров также рассказал об отсутствии пострадавших в результате инцидента. Минобороны России в свою очередь отчиталось о двух сбитых беспилотниках над Волгоградской областью в ночь на 3 февраля.