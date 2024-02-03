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Военная операция на Украине ,  
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Пожар на НПЗ ЛУКОЙЛа в Волгограде произошел из-за падения дрона

Губернатор: из-за падения сбитого дрона загорелся НПЗ в Волгограде
Сюжет
Военная операция на Украине
Минобороны сообщило об отражении атаки семи дронов в Волгоградской, Белгородской и Ростовской областях. Один из беспилотников упал на Волгоградский НПЗ, произошел пожар. Власти сообщили, что никто не пострадал

В ночь на 3 февраля силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили попытку атаки беспилотников в Волгоградской области, но из-за падения сбитого дрона на Волгоградском нефтеперерабатывающем заводе произошел пожар, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

Открытое горение ликвидировали, никто не пострадал. По словам главы региона, попытка атаки произошла в Калачевском районе области и в районе Заканалья.

Волгоградский НПЗ был введен в строй в1957 году, с 1993 года входит в компанию ЛУКОЙЛ. Предприятие получило название «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», это крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе, мощность завода составляет 14,8 млн т.

МЧС сообщило о возгорании нефтепродуктов в Волгограде
Общество

НПЗ находится на территории Красноармейского района в южной части Волгограда. Рано утром региональное управление МЧС сообщило о возгорании нефтепродуктов в этом районе на площади 300 кв. м, не уточнив причину. К 8 утра пожар потушили.

О падении беспилотника на НПЗ ЛУКОЙЛа сообщали телеграм-каналы и издание V1. По данным последнего, местные жители слышали два взрыва.

По данным российского Минобороны, всего в ночь на 3 февраля средства ПВО перехватили и уничтожили семь беспилотников над тремя российскими областями: два над Волгоградской, четыре над Белгородской, еще один — над Ростовской.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Волгоград Волгоградская область беспилотники ЛУКОЙЛ Андрей Бочаров
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