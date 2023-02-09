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Землетрясение в Турции и Сирии ,  
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Количество погибших при землетрясении в Турции превысило 14 тыс.

Президент Эрдоган: число погибших при землетрясении превысило 14 тыс.
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 14 тыс., ранены более 63 тыс. человек. Президент Турции сообщил о попытках грабежа рынков и торговых центров в некоторых районах
Фото: Stoyan Nenov / Reuters
Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Число погибших в результате землетрясений в Турции выросло до 14 014, ранены 63 794 человек, сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган. Его слова приводит Hurriyet в Twitter.

«В некоторых местах предпринимаются попытки грабежа рынков и торговых центров. Государство будет вмешиваться в эти происшествия с помощью чрезвычайного положения, получив разрешение от парламента», — сказал Эрдоган.

По данным ВОЗ, землетрясение могло затронуть около 23 млн человек в Турции и Сирии, в том числе 1,4 млн детей.

Крупнейшее землетрясение магнитудой 7,7 с эпицентром на глубине 7 км произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юге Турции. Через несколько часов в центральной части Турции произошло повторное землетрясение. Последствия толчков коснулись десяти провинций. По словам Эрдогана, эта катастрофа стала крупнейшей в истории страны за последние почти 100 лет.

В результате землетрясения также пострадали северные провинции Сирии. Минздрав Сирии сообщил о 1262 погибших и почти 2,3 тыс. пострадавших. Телеканал «Аль-Арабия» сообщил в ночь на 9 февраля, что на подконтрольных повстанцам территориях страны при землетрясении погибли 1 910 человек.

После землетрясения президент страны объявил в стране национальный траур до 12 февраля. 8 февраля Эрдоган в сопровождении министров посетил провинцию Кахраманмараш, где был эпицентр землетрясения.

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Накануне бригаду из 11 российских врачей направили в Турцию для оказания медицинской помощи пострадавшим при землетрясении. Позже еще один Ил-76 МЧС России вылетел в Турцию со вторым эшелоном аэромобильной группировки.

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Дарья Григорьева
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