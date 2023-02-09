Спасатели установили место нахождения россиян в разрушенном доме в Турции

Последствия землетрясения в Хатае (Фото: Umit Bektas / Reuters)

Спасатели МЧС России продолжают поисковые работы в разрушенном доме в турецком Хатае, где проживала семья россиян. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС.

«Специалисты продвигаются вглубь разрушенного здания. Предполагаемое нахождение граждан определено», — сообщили в МЧС.

В ведомстве уточнили, что информацию о семье россиян получили вечером 8 февраля и «оперативно выдвинулись из Кахраманмараша в провинцию Хатай».

Как писал «МК», под обломками находится семья москвичей — супруги с несовершеннолетними детьми четырех и двух с половиной лет. По словам их знакомых, россияне провели там почти двое суток на холоде без еды и воды.