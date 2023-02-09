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Спасатели установили место нахождения россиян в разрушенном доме в Турции
МЧС России: спасатели установили место нахождения россиян в разрушенном доме в Хатае
Последствия землетрясения в Хатае
Спасатели МЧС России продолжают поисковые работы в разрушенном доме в турецком Хатае, где проживала семья россиян. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС.
«Специалисты продвигаются вглубь разрушенного здания. Предполагаемое нахождение граждан определено», — сообщили в МЧС.
В ведомстве уточнили, что информацию о семье россиян получили вечером 8 февраля и «оперативно выдвинулись из Кахраманмараша в провинцию Хатай».
Как писал «МК», под обломками находится семья москвичей — супруги с несовершеннолетними детьми четырех и двух с половиной лет. По словам их знакомых, россияне провели там почти двое суток на холоде без еды и воды.