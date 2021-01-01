Голикова сообщила о масочном режиме во всех субъектах России

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Масочный режим введен на всей территории России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным по ситуации с COVID-19, трансляцию ведет РБК.

«Масочный режим введен во всех регионах страны», — заявила Голикова.

По ее словам, в 79 регионах запрещены проведение развлекательных мероприятий и работа общепита в ночное время. Вице-премьер уточнила, что запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий не введен в Тверской и Белгородской областях, Ставропольском крае, Крыму, Чукотском и Ненецком автономных округах.

Всеобщий масочный режим в России начал действовать с 28 октября по рекомендации Роспотребнадзора. Ужесточения ограничений связаны с ростом распространения коронавирусной инфекции, а также сезонным ростом заболеваемости респираторными инфекциями и гриппом.