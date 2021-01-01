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Пандемия коронавируса ,  
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Голикова сообщила о масочном режиме во всех субъектах России

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Масочный режим введен на всей территории России. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным по ситуации с COVID-19, трансляцию ведет РБК.

«Масочный режим введен во всех регионах страны», — заявила Голикова.

По ее словам, в 79 регионах запрещены проведение развлекательных мероприятий и работа общепита в ночное время. Вице-премьер уточнила, что запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий не введен в Тверской и Белгородской областях, Ставропольском крае, Крыму, Чукотском и Ненецком автономных округах.

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Фото:Игорь Подгорный / РИА Новости

Всеобщий масочный режим в России начал действовать с 28 октября по рекомендации Роспотребнадзора. Ужесточения ограничений связаны с ростом распространения коронавирусной инфекции, а также сезонным ростом заболеваемости респираторными инфекциями и гриппом.

Согласно тексту документа, гражданам необходимо соблюдать масочный режим в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках и в лифтах. Кроме того, главам регионов ведомство рекомендовало ограничить работу общепита с 23:00 до 06:00 и запретить проведение массовых мероприятий.

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