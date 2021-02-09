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Губернатор пригрозил уволить поменявших совесть на «заветренную сосиску»

Тем, кто экономит на детях при осуществлении госзакупок, следует поискать другую работу, заявил глава Курганской области Вадим Шумков. Ранее жители региона неоднократно жаловались на качество школьного питания
Вадим Шумков
Вадим Шумков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал уволить чиновников, которые виноваты в ухудшении качества школьного питания. Об этом он написал в Instagram.

Шумков отметил, что до него дошли жалобы на качество питания в школах. «Хочу официально предупредить и попросить тех, у кого вместо души комок осклизлых макарон, а вместо совести — заветренная несвежая сосиска! Предупреждаю — не надо вам этим заниматься, экономя на детях и, возможно, решая свои вопросы при осуществлении закупок», — написал глава региона.

Он посоветовал таким людям сразу поискать работу, не связанную с детьми. А сотрудников муниципальных отделов образования попросил проследить за ситуацией с качеством питания во всех образовательных учреждениях.

Жители Курганской области неоднократно жаловались на качество питания в школьных столовых. В частности, в сентябре в группе «Инцидент. Курган» опубликовали фотографию сосиски с похожими на плесень пятнышками, которую подали в школе в селе Кетово. В связи с этим там провели проверку, но никаких нарушений найдено не было, сообщил глава Кетовского района Сергей Дудин, передало «45.ру». По информации Ura.ru, позже сделавшая фото школьница призналась, что оно фейковое.

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Фото:«Комсомольская правда» / Global Look Press

Родители учащихся другой школы в Кетовском районе, в селе Митино, пожаловались, что детей кормят холодной пищей, сообщил в декабре «Уральский меридиан». Дудин отметил, что питание в школах постоянно «стоит на подогреве».

С 1 сентября в России действует закон о бесплатном горячем питании для школьников. В соответствии с ним ученики младших классов должны получать его во время занятий не реже одного раза в день. В меню должны входить горячее блюдо и горячий напиток.

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Обеспечение школьников едой финансируется из местных, региональных и федерального бюджетов. Полный переход на обеспечение детей бесплатным питанием школы должны осуществить до 1 сентября 2023 года.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Контролировать качество питания в школах президент Владимир Путин поручил Роспотребнадзору. Он также обратился к своим полпредам в регионах и попросил их обратить внимание на случаи, когда школьное питание на подведомственной территории недофинансируется. «Ни в коем случае нельзя урезать средства, предназначенные на питание учеников 5–11-го классов из малообеспеченных семей и социально-незащищенных категорий», — предупредил Путин.

Авторы
Михаил Котляр, Виктория Полякова
Курганская область школьное питание Вадим Шумков
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