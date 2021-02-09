Губернатор пригрозил уволить поменявших совесть на «заветренную сосиску»

Тем, кто экономит на детях при осуществлении госзакупок, следует поискать другую работу, заявил глава Курганской области Вадим Шумков. Ранее жители региона неоднократно жаловались на качество школьного питания

Вадим Шумков (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Губернатор Курганской области Вадим Шумков пообещал уволить чиновников, которые виноваты в ухудшении качества школьного питания. Об этом он написал в Instagram.

Шумков отметил, что до него дошли жалобы на качество питания в школах. «Хочу официально предупредить и попросить тех, у кого вместо души комок осклизлых макарон, а вместо совести — заветренная несвежая сосиска! Предупреждаю — не надо вам этим заниматься, экономя на детях и, возможно, решая свои вопросы при осуществлении закупок», — написал глава региона.

Он посоветовал таким людям сразу поискать работу, не связанную с детьми. А сотрудников муниципальных отделов образования попросил проследить за ситуацией с качеством питания во всех образовательных учреждениях.

Жители Курганской области неоднократно жаловались на качество питания в школьных столовых. В частности, в сентябре в группе «Инцидент. Курган» опубликовали фотографию сосиски с похожими на плесень пятнышками, которую подали в школе в селе Кетово. В связи с этим там провели проверку, но никаких нарушений найдено не было, сообщил глава Кетовского района Сергей Дудин, передало «45.ру». По информации Ura.ru, позже сделавшая фото школьница призналась, что оно фейковое.