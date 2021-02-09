Военные назвали причину аварийной посадки Ан-12 на Итурупе

У самолета подломились две стойки шасси. В результате инцидента никто не пострадал. Ранее СМИ сообщили, что Ан-12 при посадке на одном из Курильских островов зацепился за бруствер

Видео: AviaDrive/Telegram

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Причиной аварии при посадке военного-транспортного самолета Ан-12 на аэродроме Буревестник на острове Итуруп Курильского архипелага стали подломившиеся стойки шасси. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО), передает ТАСС.

«У военно-транспортного самолета Ан-12 произошел подлом носовой и левой стоек шасси», — заявили военные, отметив, что в результате инцидента никто не пострадал.

Как уточнили в ВВО, инцидент произошел в 3:35 мск. Самолет не получил других значительных повреждений, сейчас на месте аварийной посадки работает специальная комиссия.

Утром 9 февраля РЕН ТВ и «Интерфакс» сообщили, что военный транспортник, летевший из Хабаровска, при посадке на Итурупе зацепился за бруствер. По данным СМИ, у самолета вырвало левую стойку шасси.