В Екатеринбурге военный Ан-12 аварийно сел на брюхо

Аварийная посадка произошла из-за невыхода шасси. На борту находились более 10 человек, никто не пострадал. Из-за инцидента аэропорт Кольцово временно прекратил работу

В аэропорту Кольцово (Екатеринбург) произошла нештатная посадка воздушного судна, которое не является пассажирским. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аэропорта.

В Кольцово отметили, что из-за инцидента временно прекратили взлетно-посадочные операции. ТАСС в аэропорту уточнили, что он закрыт до 11:30 мск.

«РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники пишут, что речь идет об аварийной посадке военно-транспортного Ан-12: у самолета было повреждено шасси. ТАСС пишет, что на борту было более 10 человек, в результате никто не пострадал. По информации «РИА Новости», в самолете находились 20 человек.

Судя по кадру с местам происшествия, который опубликовала Baza, самолет сел на брюхо.