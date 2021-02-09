Военный самолет Ан-12 получил повреждения при посадке на Курилах

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 74,12 (-0,14) Инвестиции, 13:58
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 89,53 (+0,13) Инвестиции, 13:58
Хаматова, Смехов и Звягинцев призвали отпустить задержанных на акциях Политика, 14:31 Власти Подмосковья предупредили водителей о морозах и снегопаде Авто, 14:23 Продажи апартаментов в «Москва-Сити» упали на четверть Недвижимость, 14:19 «Откат будет быстрым и масштабным». Стоит ли сейчас покупать криптовалюту Крипто, 14:17 Власти Москвы назначили нового худрука «Гоголь-центра» Общество, 14:15 Как не выгорать на работе: 17 идей для отдыха РБК и HP, 14:08 ВОЗ исключила сценарий зарождения коронавируса в лаборатории Общество, 14:07 Россия запретила ввозить из Украины железнодорожные колеса Политика, 13:56 Акции создателя Cyberpunk 2077 упали на 6% после новостей о кибератаке Инвестиции, 13:52 В МОК осудили слова главы оргкомитета Игр в Токио в адрес женщин Спорт, 13:51 Кремль отказался «играть в кошки-мышки» со сторонниками Навального Политика, 13:41 В Кремле опровергли данные о плане соцпомощи для «купирования протестов» Политика, 13:40 Военный самолет Ан-12 получил повреждения при посадке на Курилах Общество, 13:39 Второй пилот: что может пойти не так в поездке и как этого избежать РБК и Porsche, 13:39
Общество ,  
0 

Военный самолет Ан-12 получил повреждения при посадке на Курилах

Видео: AviaDrive/Telegram
Видео: AviaDrive/Telegram
Video

Военный самолет Ан-12 зацепился за бруствер при посадке на остров Итуруп в Сахалинской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, а также телеканал РЕН ТВ.

«Во время посадки на Итурупе по причине сложных метеоусловий военный самолет Ан-12 зацепил бруствер и получил повреждения», — сказал источник.

Как сообщает РЕН ТВ, самолет летел из Хабаровска. Он получил повреждения — вырвана левая стойка шасси.

РБК направил запрос в пресс-службу Министерства обороны России.

Члены экипажа погибли при аварийной посадке Ан-12 на Украине
Общество
Фото:lv.dsns.gov.ua

Согласно данным Гидрометцентра, в районе Курильска, находящегося на острове Итуруп, сейчас наблюдаются слабый ливневый снег и западный ветер со скоростью 8 м/с и порывами до 16 м/с. Общую облачность в этом районе синоптики оценивают в 10 баллов с горизонтальной видимостью 4 км.

Читайте на РБК Pro
Из-за какого хобби в резюме вы не получите работу Советское очарование: почему бренды продолжают эксплуатировать ностальгию Джим Коллинз — РБК Pro: «Ненормальность — наша новая стабильность» Какие ошибки делают руководители при постановке сотрудникам целей

В октябре 2019 года военно-транспортный самолет Ан-12 совершил нештатную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Причиной инцидента тогда стал невыход шасси. Воздушное судно летело из Челябинска. Самолет получил незначительные повреждения.

авария самолет Итуруп Ан-12 Сахалинская область
Материалы по теме
Глава Росавиации назвал фактор для открытия авиасообщения
Общество
Летевший в Амстердам самолет «Аэрофлота» вернулся в Шереметьево
Общество
В США задержали проникшего на авиабазу с самолетом для первых лиц страны
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter