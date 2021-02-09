Военный самолет Ан-12 получил повреждения при посадке на Курилах

Видео: AviaDrive/Telegram

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Военный самолет Ан-12 зацепился за бруствер при посадке на остров Итуруп в Сахалинской области. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, а также телеканал РЕН ТВ.

«Во время посадки на Итурупе по причине сложных метеоусловий военный самолет Ан-12 зацепил бруствер и получил повреждения», — сказал источник.

Как сообщает РЕН ТВ, самолет летел из Хабаровска. Он получил повреждения — вырвана левая стойка шасси.

РБК направил запрос в пресс-службу Министерства обороны России.