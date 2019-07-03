В аэропорту Екатеринбурга совершил экстренную посадку военный самолет

Военный транспортник Ан-12 совершил аварийную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона. У самолета отказал один из двигателей.

О посадке Ан-12 из-за отказа двигателя также сообщает источник ТАСС в экстренных службах. По его словам, пострадавших в результате происшествия нет. На месте работают оперативные службы аэропорта, уточнил он.

В справочной аэропорта Кольцово РБК отказались подтвердить эту информацию. РБК направил запрос в Министерство обороны.

Ан-12 — четырехмоторный военно-транспортный самолет, который находится в эксплуатации с конца 1950-х годов. В Советском Союзе его производство велось до начала 1970-х годов. Ан-12 используется силами ВДВ для выброски десантов и транспортировки техники.

27 июня пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарск. Он выкатился за пределы ВПП, после чего столкнулся со строениями и загорелся. В результате пострадал 31 человек, девять из которых госпитализировали. Два человека погибли.