Счетная палата назвала регионы с самыми загрязненными водоемами

Больше всего случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения обнаружили в Свердловской области. В Счетной палате также пришли к выводу, что до 40% населения России регулярно пользуются некачественной водой

Счетная палата провела анализ мер, принимаемых в регионах России для реабилитации водоемов, и назвала те субъекты, где вода наиболее загрязнена. Отчет размещен на сайте аудитора.

Список таких регионов возглавляет Свердловская область — по данным Счетной палаты, за последние десять лет на нее пришлось наибольшее количество случаев высокого и экстремального высокого уровня загрязнения водоемов.

«При этом ЭРВО (экологическая реабилитация водных объектов — РБК) Свердловской области и других водных объектов, на которые в последние годы приходилось наибольшее количество случаев загрязнения, не проводилась», — отметили в ведомстве.

Помимо этого, с 2012 по 2020 год в десятку регионов с наибольшей долей проб, которые не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям, постоянно входили Архангельская, Владимирская, Ленинградская, Новгородская области и Москва, следует из отчета Счетной палаты (речь идет о водоемах первой категории, которые используются как источники питьевой воды и воды для хозяйственных нужд, а также для купания и отдыха).