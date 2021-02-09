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Счетная палата назвала регионы с самыми загрязненными водоемами

Больше всего случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения обнаружили в Свердловской области. В Счетной палате также пришли к выводу, что до 40% населения России регулярно пользуются некачественной водой

Счетная палата провела анализ мер, принимаемых в регионах России для реабилитации водоемов, и назвала те субъекты, где вода наиболее загрязнена. Отчет размещен на сайте аудитора.

Список таких регионов возглавляет Свердловская область — по данным Счетной палаты, за последние десять лет на нее пришлось наибольшее количество случаев высокого и экстремального высокого уровня загрязнения водоемов.

«При этом ЭРВО (экологическая реабилитация водных объектов — РБК) Свердловской области и других водных объектов, на которые в последние годы приходилось наибольшее количество случаев загрязнения, не проводилась», — отметили в ведомстве.

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Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Помимо этого, с 2012 по 2020 год в десятку регионов с наибольшей долей проб, которые не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям, постоянно входили Архангельская, Владимирская, Ленинградская, Новгородская области и Москва, следует из отчета Счетной палаты (речь идет о водоемах первой категории, которые используются как источники питьевой воды и воды для хозяйственных нужд, а также для купания и отдыха).

При этом в отчете палаты говорится, что основной причиной загрязнения водоемов и низкого качества воды является сброс неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод.

«Ситуация с качеством воды в водных объектах продолжает оставаться неблагоприятной, в первую очередь вследствие сбросов промышленных и бытовых сточных вод, поверхностных стоков вод с сельскохозяйственных угодий. Это приводит к тому, что от 30 до 40% населения страны регулярно пользуются водой, не соответствующей гигиеническим нормативам», — заключили в Счетной палате.

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Готовивший отчет аудитор Алексей Каульбарс пришел к выводу, что масштаб мероприятий, которые уже были реализованы для экологической реабилитации водоемов, «явно недостаточен». Он подчеркнул, что несмотря на общее снижение сброса загрязненных сточных вод, в них, тем не менее, увеличивается содержание хлоридов, нитратов, калия и фосфатов.

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«В водных объектах, используемых в качестве питьевых источников, отмечается рост доли проб воды, не соответствующих требованиям СанПин», — пришел к выводу Каульбарс.

По его мнению, принимаемые меры неэффективны из-за недостаточного правового регулирования, несогласованности основных стратегических документов в этой области, отсутствия межведомственной координации и отсутствия качественного мониторинга вреда от сбросов в водоемы.

В Счетной палате предложили создать единую цифровую платформу речных бассейнов с онлайн-мониторингом. Это позволит выявлять «негативное воздействие каждого водопользователя и получать достоверные данные о масштабах загрязнений водных экосистем», считает Каульбарс.

На прошлой неделе суд обязал Норильско-Таймырскую энергетическую компанию (НТЭК) («дочка» «Норникеля») выплатить более 146 млрд руб. в качестве компенсации за вред, причиненный из-за разлива топлива в мае 2020 года. Тогда из одного из резервуаров на ТЭЦ-3 вылилось более 21 тыс. т топлива, которое попало в близлежащие реки и частично в озеро Пясино.

Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила, что эти деньги пойдут на поддержку экологических проектов Красноярского края.

Автор
Мария Лисицына
Счетная палата водоемы аудит
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