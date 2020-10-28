Генпрокуратура не обнаружила на Урале чистых водоемов

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Мониторинг 230 водных объектов в Уральском федеральном округе показал, что ни в одном из них нет воды надлежащего качества. Об этом заявил заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачев, передает «Интерфакс».

Он добавил, что в регионах наблюдается критически низкий процент очистки стоков при стабильно высоком водопотреблении и водоотведении в регионах.

По словам заместителя генпрокурора, причиной этого является то, что не все предприятия осуществляют строгий контроль, а опасные отходы складируют в необорудованных местах. Кроме того, очистные сооружения зачастую находятся в неудовлетворительном состоянии.

На совещании губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что на реализацию нацпроекта «Экология» в регионе запланировано 917,8 млн руб. из федерального и областного бюджетов, а сейчас освоено 75% от плана. Среди основных направлений работы он перечислил в том числе обеспечение граждан чистой питьевой водой и экологическую реабилитацию водоемов.