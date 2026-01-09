 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Власти Москвы бросили 130 тысяч человек на уборку улиц от снега

Петр Бирюков говорит, что городские службы убирают снег с улиц в круглосуточном и усиленном режиме. К ликвидации последствий снежного циклона «Фрэнсис» привлекли 130 тыс. человек и 15 тыс. единиц техники.
Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»
Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

Около 130 тыс. человек и свыше 15 тыс. единиц техники в круглосуточном режиме ликвидируют последствия сильного снегопада в Москве. За последние сутки в столице выпало более 60% месячной нормы осадков, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Снег на проезжей части и тротуарах убирают коммунальщики, сотрудники инженерных и строительных компаний. По словам Бирюкова, для рабочих организовали специальные пункты обогрева, а также работает полевая кухня. «Дополнительно используем циклы очистки дорог и пешеходных зон, так как снегопад продолжается и спустя два часа все вновь покрыто снегом», — сказал заммэра Москвы.

По его словам, особое внимание городские службы уделяют очистке остановок, подходов к станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, а также объектам социальной сферы. «Задействовано максимальное количество бригад ручной уборки, вакуумная подметально-уборочная техника и средства малой механизации, в том числе ручные роторы», — сообщили в пресс-службе городского хозяйства.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что за ночь в Москве высота снежного покрова достигла 31 см, что стало рекордным показателем с начала зимнего сезона. По словам заммэра Бирюкова, в ближайшие сутки сугробы вырастут еще на 20 см.

Синоптик сообщил об ожидающем Москву абсолютном снежном рекорде
Общество

Утром в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский из-за сильного снегопада задержали 271 рейс. Еще 42 рейса отменили. В пресс-службе аэропорта Внуково уточнили, что несколько авиакомпаний приняли решение отменить или перенести вылет рейсов из-за ухудшения погоды.

В Шереметьево РБК сообщили, что более 70 единиц спецтехники ведут расчистку взлетно-посадочных полос, привокзальных площадей и подъездных путей. В аэропорту предупредили о возможности «незначительного увеличения времени вылета» и посоветовали пассажирам приезжать заранее.

