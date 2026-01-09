Власти Москвы бросили 130 тысяч человек на уборку улиц от снега
Около 130 тыс. человек и свыше 15 тыс. единиц техники в круглосуточном режиме ликвидируют последствия сильного снегопада в Москве. За последние сутки в столице выпало более 60% месячной нормы осадков, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Снег на проезжей части и тротуарах убирают коммунальщики, сотрудники инженерных и строительных компаний. По словам Бирюкова, для рабочих организовали специальные пункты обогрева, а также работает полевая кухня. «Дополнительно используем циклы очистки дорог и пешеходных зон, так как снегопад продолжается и спустя два часа все вновь покрыто снегом», — сказал заммэра Москвы.
По его словам, особое внимание городские службы уделяют очистке остановок, подходов к станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, а также объектам социальной сферы. «Задействовано максимальное количество бригад ручной уборки, вакуумная подметально-уборочная техника и средства малой механизации, в том числе ручные роторы», — сообщили в пресс-службе городского хозяйства.
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что за ночь в Москве высота снежного покрова достигла 31 см, что стало рекордным показателем с начала зимнего сезона. По словам заммэра Бирюкова, в ближайшие сутки сугробы вырастут еще на 20 см.
Утром в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский из-за сильного снегопада задержали 271 рейс. Еще 42 рейса отменили. В пресс-службе аэропорта Внуково уточнили, что несколько авиакомпаний приняли решение отменить или перенести вылет рейсов из-за ухудшения погоды.
В Шереметьево РБК сообщили, что более 70 единиц спецтехники ведут расчистку взлетно-посадочных полос, привокзальных площадей и подъездных путей. В аэропорту предупредили о возможности «незначительного увеличения времени вылета» и посоветовали пассажирам приезжать заранее.
