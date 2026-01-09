 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Общество⁠,
0

«Яндекс.Карты» из-за снегопада окрасили участок МКАДа в черный цвет

Участок кольцевой дороги в районе Волоколамского шоссе окрашен черным. Обычно такое обозначение используют для перекрытий. Но здесь об искусственных ограничениях столичный Дептранс не сообщал
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Участки на внутренней стороне МКАД от 71-го до 67-го км и на внешней стороне кольцевой дороги на протяжении 69-го километра близ Волоколамского шоссе сервис «Яндекс.Карты» окрасил в черный цвет, следует из данных сервиса о дорожной ситуации в Москве.

Согласно «Яндекс.Картам», на этом дорожном отрезке с внутренней стороны зафиксировано два ДТП, а также дорожные работы. На всей протяженности МКАД сервис зафиксировал более 15 ДТП.

На «Яндекс.Картах» черный цвет обычно означает, что дорога временно перекрыта, недоступна для проезда или там крайне сильный затор (полная остановка движения). 

В телеграм-канале Дептранса тоже пишут, что на этом участке дороги в обоих направлениях очень серьезные затруднения. В ведомстве также назвали другие проблемные участки МКАД:

  • на внутренней стороне в районе Косинской эстакады;
  • на внутренней стороне в районе улицы Саломеи Нерис;
  • на внутренней стороне в районе улицы Поляны;
  • на внешней стороне в районе улицы Подольских Курсантов;
  • на внешней стороне в районе Бесединского шоссе;
  • на внутренней стороне в районе улицы Верхние Поля;
  • на внешней стороне в районе Дмитровского шоссе.

Ведомство рекомендовало использовать метро для передвижения по городу. «Вы существенно сэкономите время в пути, а также городские службы быстрее уберут дороги от снега. Просим с пониманием отнестись к работе коммунальных служб и не мешать их проезду», — пояснил Дептранс.

Власти Москвы бросили 130 тысяч человек на уборку улиц от снега
Общество
Фото:Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

На протяжении суток 9 января в Москве фиксируется неблагоприятная погодная обстановка из-за снегопада. Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что последствия снегопада в столице ликвидируют около 130 тыс. человек и свыше 15 тыс. единиц техники. За последние сутки, по его словам, в столице выпало более 60% месячной нормы осадков.

По данным московского МЧС, до 21:00 мск 9 января в Москве ожидается продолжительный сильный снег, метель, снежные заносы, гололедица, а также усиление северо-восточного ветра порывами до 18 м/с.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что за ночь в Москве высота снежного покрова достигла 31 см, что стало рекордным показателем с начала зимнего сезона. По словам Бирюкова, в ближайшие сутки сугробы вырастут еще на 20 см.

Утром в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский из-за сильного снегопада задержали 271 рейс. Еще 42 рейса отменили авиакомпании.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Компании
Егор Алимов
Москва МКАД снегопад «Яндекс.Карты»
ООО "ЯНДЕКС"
