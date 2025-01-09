Несколько голливудских звезд потеряли дома при пожаре в Калифорнии

Мэнди Мур, Дайан Уоррен и Джеймс Вудс рассказали о потере своего жилья в престижнейшем районе Лос-Анджелеса. Там же живут Стивен Спилберг, Том Хэнкс, Брэдли Купер и другие звезды Голливуда

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Несколько голливудских знаменитостей лишились домов из-за масштабных лесных пожаров в Калифорнии, перекинувшихся на жилые кварталы. Пострадал в том числе престижный район Пасифик Палисейдс в районе Лос-Анджелеса.

Свои дома в нем потеряли актеры Дайан Уоррен, Джейми Ли Кертис, Кэмерон Матисон, Мэнди Мур. «Школа моих детей разрушена. Наши любимые рестораны сравнялись с землей. Так много друзей и близких тоже потеряли все. Наш район разрушен», — написала Мур в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Сгорели также дома актеров Адама Броди и Лейтон Мистер, композитора Анны Фэрис, передает TMZ.

Об утрате своего дома рассказала в Instagram Пэрис Хилтон: «Разрушения невообразимы. Знать, что так много людей просыпаются сегодня без места, которое они называли домом, действительно душераздирающе».

«Был такой хаос, это было похоже на ад. Все дома вокруг нас были охвачены огнем», — рассказал актер Джеймс Вудс в эфире CNN, не сдержав слезы.

Среди других знаменитостей, которым принадлежат дома в этом районе — Стивен Спилберг, Том Хэнкс, Брэдли Купер, Дженнифер Энистон, Адам Сэндлер, Бен Аффлек. Page Six пишет, что Аффлек приобрел свой особняк стоимостью $20,5 млн только пять месяцев назад. Дом актера оказался в зоне эвакуации.

Лос-Анджелес — один из самых густонаселенных городов в США, там находится наиболее дорогая недвижимость в стране. Медианная стоимость дома в Пасифик Палисейдс в декабре 2024-го достигала $3,3 млн.

Лесные пожары продолжаются в Калифорнии со вторника, 7 января. Это один из самых разрушительных пожаров за всю историю штата. Около 130 тыс. человек эвакуированы, пятеро человек погибли. Разрушенными или уничтоженными числятся более 2 тыс. домов и предприятий.

Причиной пожаров является экстремальная пожароопасная погода в Южной Калифорнии, ситуацию усугубляют сильный порывистый ветер и низкая влажность, считают местные власти.