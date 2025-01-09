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Несколько голливудских звезд потеряли дома при пожаре в Калифорнии

Мэнди Мур, Дайан Уоррен и Джеймс Вудс рассказали о потере своего жилья в престижнейшем районе Лос-Анджелеса. Там же живут Стивен Спилберг, Том Хэнкс, Брэдли Купер и другие звезды Голливуда

Несколько голливудских звезд потеряли дома при пожаре в Калифорнии
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Несколько голливудских знаменитостей лишились домов из-за масштабных лесных пожаров в Калифорнии, перекинувшихся на жилые кварталы. Пострадал в том числе престижный район Пасифик Палисейдс в районе Лос-Анджелеса.

Свои дома в нем потеряли актеры Дайан Уоррен, Джейми Ли Кертис, Кэмерон Матисон, Мэнди Мур. «Школа моих детей разрушена. Наши любимые рестораны сравнялись с землей. Так много друзей и близких тоже потеряли все. Наш район разрушен», — написала Мур в Instagram (соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Сгорели также дома актеров Адама Броди и Лейтон Мистер, композитора Анны Фэрис, передает TMZ.

Об утрате своего дома рассказала в Instagram Пэрис Хилтон: «Разрушения невообразимы. Знать, что так много людей просыпаются сегодня без места, которое они называли домом, действительно душераздирающе».

Несколько голливудских звезд потеряли дома при пожаре в Калифорнии

«Был такой хаос, это было похоже на ад. Все дома вокруг нас были охвачены огнем», — рассказал актер Джеймс Вудс в эфире CNN, не сдержав слезы.

Среди других знаменитостей, которым принадлежат дома в этом районе — Стивен Спилберг, Том Хэнкс, Брэдли Купер, Дженнифер Энистон, Адам Сэндлер, Бен Аффлек. Page Six пишет, что Аффлек приобрел свой особняк стоимостью $20,5 млн только пять месяцев назад. Дом актера оказался в зоне эвакуации.

Лос-Анджелес — один из самых густонаселенных городов в США, там находится наиболее дорогая недвижимость в стране. Медианная стоимость дома в Пасифик Палисейдс в декабре 2024-го достигала $3,3 млн.

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Фото:Ringo Chiu / Reuters

Лесные пожары продолжаются в Калифорнии со вторника, 7 января. Это один из самых разрушительных пожаров за всю историю штата. Около 130 тыс. человек эвакуированы, пятеро человек погибли. Разрушенными или уничтоженными числятся более 2 тыс. домов и предприятий.

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Причиной пожаров является экстремальная пожароопасная погода в Южной Калифорнии, ситуацию усугубляют сильный порывистый ветер и низкая влажность, считают местные власти.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Калифорния США лесные пожары Пэрис Хилтон актеры Голливуд
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