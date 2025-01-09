Байден отменил прощальную зарубежную поездку

Южная Калифорния столкнулась с одними из самых серьезных пожаров за историю штата. Уходящий президент США 9 января должен был отправиться в Рим и Ватикан и встретиться в том числе с папой римским

Фото: Ringo Chiu / Reuters

Президент США Джо Байден отменил запланированную поездку в Италию, чтобы в предстоящие дни сосредоточиться на руководстве федеральными мерами по тушению лесных пожаров в Калифорнии. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Перед этим политик посетил Лос-Анджелес, где встретился с сотрудниками полиции, пожарного ведомства и других экстренных служб.

Байден планировал посетить Италию с 9 по 12 января и встретиться с премьером Джорджей Мелони и другими местными политиками, папой римским Франциском. New York Times утверждала, что президент-католик из-за близких отношений с понтификом сентиментально относился к этой поездке и хотел найти в общении с главой Католической церкви «облегчение и утешение» в связи со скорой отставкой. Срок его полномочий завершается 20 января, когда к присяге будет приведен избранный президент Дональд Трамп. Визит в Италию планировался в качестве последней заграничной поездки. Как отмечает Associated Press, обычно президенты США не выезжают за границу в последний месяц перед отставкой.

Там же Байден утвердил федеральную помощь для Калифорнии по просьбе губернатора Гэвина Ньюсома, которая призвана помочь государственным, местным и племенным органам власти в покрытии расходов на экстренное реагирование, а также подразумевает финансовую помощь местным жителям и предпринимателям, утратившим жилье или имущество.

«Обращаюсь ко всем, кто находится в Южной Калифорнии: пожалуйста, продолжайте следовать рекомендациям местных властей и не ждите, эвакуируйтесь, если вас попросят», — призвал Ньюсом и добавил, что ситуация крайне опасна и развивается стремительно.

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Лесные пожары продолжаются в Калифорнии со вторника, 7 января. Это один из самых разрушительных пожаров за всю историю штата, отмечает LA Times. Подтверждена гибель пять человек, более 2 тыс. домов, предприятий и других построек разрушены или повреждены. Пострадали также дома знаменитостей, среди которых Пэрис Хилтон, Адам Броди, Мэнди Мур и другие.

Около 130 тыс. человек эвакуированы.

Причиной пожаров является экстремальная пожароопасная погода в Южной Калифорнии, ситуацию усугубляют сильный порывистый ветер и низкая влажность, объяснила начальник пожарной охраны Лос-Анджелеса Кристин Кроули.