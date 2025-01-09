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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Байден отменил прощальную зарубежную поездку

Байден отменил последнюю зарубежную поездку из-за пожаров в США
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Южная Калифорния столкнулась с одними из самых серьезных пожаров за историю штата. Уходящий президент США 9 января должен был отправиться в Рим и Ватикан и встретиться в том числе с папой римским
Фото: Ringo Chiu / Reuters
Фото: Ringo Chiu / Reuters

Президент США Джо Байден отменил запланированную поездку в Италию, чтобы в предстоящие дни сосредоточиться на руководстве федеральными мерами по тушению лесных пожаров в Калифорнии. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Перед этим политик посетил Лос-Анджелес, где встретился с сотрудниками полиции, пожарного ведомства и других экстренных служб.

Байден планировал посетить Италию с 9 по 12 января и встретиться с премьером Джорджей Мелони и другими местными политиками, папой римским Франциском. New York Times утверждала, что президент-католик из-за близких отношений с понтификом сентиментально относился к этой поездке и хотел найти в общении с главой Католической церкви «облегчение и утешение» в связи со скорой отставкой.

Срок его полномочий завершается 20 января, когда к присяге будет приведен избранный президент Дональд Трамп. Визит в Италию планировался в качестве последней заграничной поездки. Как отмечает Associated Press, обычно президенты США не выезжают за границу в последний месяц перед отставкой.

Там же Байден утвердил федеральную помощь для Калифорнии по просьбе губернатора Гэвина Ньюсома, которая призвана помочь государственным, местным и племенным органам власти в покрытии расходов на экстренное реагирование, а также подразумевает финансовую помощь местным жителям и предпринимателям, утратившим жилье или имущество.

«Обращаюсь ко всем, кто находится в Южной Калифорнии: пожалуйста, продолжайте следовать рекомендациям местных властей и не ждите, эвакуируйтесь, если вас попросят», — призвал Ньюсом и добавил, что ситуация крайне опасна и развивается стремительно.

Байден отменил прощальную зарубежную поездку
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Лесные пожары продолжаются в Калифорнии со вторника, 7 января. Это один из самых разрушительных пожаров за всю историю штата, отмечает LA Times. Подтверждена гибель пять человек, более 2 тыс. домов, предприятий и других построек разрушены или повреждены. Пострадали также дома знаменитостей, среди которых Пэрис Хилтон, Адам Броди, Мэнди Мур и другие.

Около 130 тыс. человек эвакуированы.

Причиной пожаров является экстремальная пожароопасная погода в Южной Калифорнии, ситуацию усугубляют сильный порывистый ветер и низкая влажность, объяснила начальник пожарной охраны Лос-Анджелеса Кристин Кроули.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Джо Байден США Калифорния лесные пожары Италия Ватикан
Джо Байден фото

Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Джорджа Мелони фото

Джорджа Мелони

политик, премьер-министр Италии
15 января 1977 года
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