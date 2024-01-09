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Солист группы «Щенки» получил 10 суток после выступления в одном носке

Солист группы «Щенки» получил 10 суток после выступления в одном носке
На суде солист «Щенков» заявил, что считал выступление в одном носке «уместным перфомансом»
Максим&nbsp;Моисеев
Максим Моисеев (Фото: SPbGS / Telegram)

Солиста рок-группы «Щенки» Максима Моисеева (Тесли) арестовали на 10 суток по административной статье о мелком хулиганстве, сообщается в телеграм-канале пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Певца задержали в аэропорту Пулково 9 января, после того как в сети разошлось видео с концерта, на котором он выступал почти обнаженным, в одном носке.

«Было. Сожалею. Это случилось нечаянно. Я не думал, что этот носок спадет и это казалось уместным перфомансом, что, конечно, было не так», — сказал Моисеев на суде.

«Щенки» выступали в Санкт-Петербурге 7 декабря. Судя по записям с концерта, большую часть концерта солист выступал одетым, но время исполнения одной из песен Тесли вышел на сцену голым с носком на гениталиях; в какой-то момент носок свалился.

Mash пишет, что помимо ареста Моисеев получил и повестку в военкомат «для постановки на воинский учет и уточнения данных». 

Рэпер Vacio извинился за участие в «голой» вечеринке Ивлеевой
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В конце декабря за появление на публике в таком же образе арестовали рэпера Vacio (Николай Васильев), который участвовал в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Суд назначил ему 15 суток административного ареста и штраф в 200 тыс. руб. за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Рэпер заявил, что не поддерживает ЛГБТ (Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистским и запретил его деятельность в России). Он должен был выйти на свободу 6 января, но был задержан повторно и арестован по статье о мелком хулиганстве. Также ему вручили повестку в военкомат.

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Теги
Санкт-Петербург хулиганство
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Солиста группы «Щенки» задержали после выступления в одном носке
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