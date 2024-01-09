Алкогольное мороженое приравняли к алкоголю и запретили к продаже детям

Правительство вывело из-под исключения закона об алкогольной продукции алкогольное мороженое и содержащие спирт взбитые замороженные десерты, узнал ТАСС. Теперь их продажа детям, а также сбыт без лицензии запрещены

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Алкогольное мороженое в России приравняли к алкогольным напиткам и запретили продавать несовершеннолетним, следует из распоряжения правительства, с которым ознакомился ТАСС.

Как отмечает агентство, с 2012 года пищевая продукция с содержанием этилового спирта более 0,5% относится к алкогольной. На ее производство, хранение, поставки и розничную продажу необходима лицензия, а продавать такую продукцию несовершеннолетним запрещено.

Но в списке были исключения: товары, которые не считаются алкогольными, хотя в них содержится спирт. «В этот перечень входило и алкогольное мороженое, а также содержащие спирт взбитые замороженные десерты <…>. Теперь они исключены из списка», — передает ТАСС содержание документа.

В ноябре Минфин разработал проект распоряжения, которым предложил ограничить предельное содержание этилового спирта в мороженом и замороженных десертах. Согласно документу, крепость алкогольного мороженого не должна превышать 1,2% по аналогии с квасом. Как указали в министерстве, сейчас крепость замороженных десертов может достигать 7–10%. Там подчеркнули, что распространение мороженого с содержанием этилового спирта не ограничено и оно может продаваться несовершеннолетним.

Ввести ограничения на продажу мороженого с алкоголем в начале ноября попросило федеральный Минфин министерство экономического развития и внешних связей Амурской области. Поводом стали планы местных компаний открыть в регионе палатки для торговли мороженым с алкоголем крепостью от 1,5 до 6%. В Росалкогольтабакконтроле инициативу поддержали.

По данным Росстата, в 2021 году объем производства мороженого в России составил 527,2 тыс. т, в 2022-м — 468 тыс. т. Производство в первом квартале 2023 года составило 99 тыс. т, во втором квартале оно увеличилось до 188 тыс. т, сообщили в августе аналитики государственной системы маркировки «Честный знак».