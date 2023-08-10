Производство мороженого в России выросло почти на треть

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В России во втором квартале 2023 года производство мороженого выросло на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 148 млн до 188 млн кг, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ; оператор системы цифровой маркировки «Честный знак»).

По данным ЦРПТ, средняя цена на мороженое во втором квартале 2023 года составила 635 руб. за 1 кг.

Наибольшие объемы производства отметили в Центральном (33%) и Приволжском (21%) федеральных округах.

По словам замгендиректора ЦРПТ Реваза Юсупова, росту способствовали несколько факторов. Среди них стабилизация цен на упаковку и путей ее поставок, а также снижение цен на сырое молоко. Кроме того, теплое лето повлекло за собой более высокий спрос на мороженое.

В июле аналитики ресурса «Чек Индекса», оператора фискальных данных «Платформа ОФД», зафиксировали рост спроса на мороженое.



По их данным, в июне 2023 года количество покупок мороженого и фруктового льда в магазинах выросло в целом по России на 13% относительно первого месяца лета прошлого года. В Москве продажи мороженого, исходя из количества чеков о покупках, выросли на 11%.



На мороженое и фруктовый лед в июне россияне тратили на 14% больше, чем год назад, — средний чек за одну покупку составил 152 руб. В Москве продажи в денежном выражении выросли на 6% год к году — 184 руб.

При этом рост продаж в денежном выражении связан не только с увеличением спроса, но отчасти и с подорожанием этого продукта. По данным «Чек Индекса», средняя цена на мороженое и фруктовый лед в первый месяц лета выросла по сравнению с прошлым годом на 6% в целом по России (до 79 руб.) и на 4% в Москве (до 88 руб.).