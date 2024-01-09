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Солиста группы «Щенки» задержали после выступления в одном носке

В Пулково задержали солиста группы «Щенки» после выступления в носке
Солист «Щенков» Максим Тесли во время исполнения одной из песен в петербургском клубе вышел на сцену голым в одном носке, видео заинтересовало сотрудников центра «Э». Музыкант собирался вылететь в Казахстан, но его задержали
Максим Тесли
Максим Тесли (Фото: maxim_tesli / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

В петербургском аэропорту Пулково задержали солиста группы «Щенки» Максима Тесли (настоящее имя — Максим Моисеев), пишет «Фонтанка». Задержание последовало за его выступлением на концерте в клубе в одном носке. О задержании солиста также сообщают телеграм-каналы Baza и «Mash на Мойке».

По данным издания, артист имел при себе билет в Екатеринбург, откуда планировал улететь в Казахстан. Как пишет «Фонтанка», видеороликами с выступления Тесли заинтересовались в центре «Э» ГУ МВД России по Санкт-Петербургу. В них усмотрели признаки административного правонарушения, по данным «Mash на Мойке» — мелкого хулиганства.

«Щенки» выступали в петербургском клубе MOD 7 января. Как отмечает издание, судя по выложенным в Сети видеозаписям, большую часть концерта солист выступал одетым, но время исполнения одной из песен Тесли вышел на сцену голым с носком на гениталиях; в какой-то момент носок свалился.

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Vacio (Николай&nbsp;Васильев)

В конце декабря за появление на публике в аналогичном образе задержали рэпера Vacio (Николая Васильева), который участвовал в «голой вечеринке» блогера Насти Ивлеевой. Ему вменили мелкое хулиганство, дали 15 суток и оштрафовали на 200 тыс. руб. за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Рэпер сказал, что никак не поддерживает ЛГБТ (Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистским и запретил его деятельность в России) и обжаловал штраф в Лефортовском суде. Васильев должен был выйти на свободу 6 января, но его повторно арестовали, на этот раз на десять суток, а также вручили повестку в военкомат.

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Теги
Юлия Овчинникова, Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Россия Санкт-Петербург Пулково мелкое хулиганство
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