Остин сообщил, что пошел на поправку

Глава Пентагона признал, что стоило бы должным образом проинформировать общественность о своей госпитализации. Politico писало, что Белый дом не знал об этом несколько дней. Остин провел четыре дня в отделении интенсивной терапии

Министр обороны США Ллойд Остин (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что уже поправляется и скоро полностью вернется к работе. Его заявление опубликовано на сайте Пентагона.

«Я очень рад, что пошел на поправку, и жду скорого возвращения в Пентагон», — сказал Остин. «Это была моя медицинская процедура, и я беру на себя полную ответственность за свои решения о раскрытии информации», — отметил при этом он, признав, что следовало бы должным образом проинформировать общественность о своей госпитализации.

Издание Politico писало, что Пентагон не сообщал президенту Джо Байдену и его администрации о госпитализации главы Пентагона в течение трех дней. Его доставили в Национальный военно-медицинский центр им. Уолтера Рида 1 января из-за осложнений после «плановой медицинской процедуры». В Белом доме узнали об этом только 4 января, рассказали собеседники издания.

По данным телеканала NBC, министр провел четыре дня в отделении интенсивной терапии. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер рассказал каналу, что Остин вернулся к исполнению своих обязанностей в полном объеме вечером 5 января, хотя и на следующий день, 6-го, все еще был в больнице.